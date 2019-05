Maturità 2019, commissari esterni o interni? Tutto sulla commissione

Commissari esterni o interni in commissione maturità 2019?

Il giorno si avvicina, laarriverà in un batter d'occhio e tutti gli studenti continuano a chiedersi se la commissione sarà formata daPer sapere i nomi c'è poco da aspettare, saranno comunicati: tuttavia possiamo chiarirvi i maggiori dubbi sulla composizione della commissione e sul ruolo dei commissari di maturità 2019 Ad ogni modo le ansie non mancano, specie per le domande che potrebbero rivolgervi i professori esterni che vi vedranno per la prima volta il giorno dell'esame. Ma le preoccupazioni, come ormai avrete capito, servono a poco.Il giorno dellavi troverete di fronte una commissione mista, cone un. Per quanto riguarda i primi, sono stati scelti dal consiglio di classe non appena è avvenuta l'assegnazione delle materie ai commissari esterni, a fine gennaio scorso. A questi ultimi spettano le discipline scelte dal Ministro dell'istruzione. E il presidente di commissione? anche lui è esterno e si potrà sapere il nome solo quando il Miur pubblicherà l'elenco dei nomi dei commissari esterni Sarà utile per placare gli animi farvi capire qual è il compito della. Sappiamo che è un organo giuridico (non c'è nulla di spaventoso in questo) chiamato a svolgere le procedure di esame: verifica delle conoscenze acquisite dagli studenti, correzione delle prove scritte con relativo punteggio, svolgimento dei colloqui orali e infine degli scrutini finali. Il presidente dovrà garantire un clima di equilibrio e cooperazione tra i commissari nello svolgimento del loro lavoro. Se ci pensate, non è nulla di diverso rispetto a quando fate una semplice interrogazione. Solo che l'aula sarà un po' più affollata.È certo che la domanda ve la sarete già posti: cosa chiederà la? Di regola ogni professore potrà rivolgere agli studenti domande sul programma dell'ultimo anno della materia che gli è stata affidata. Tuttavia, se il discorso interdisciplinare richiesto dal contenuto della busta scelta sarà esauriente e soddisfacente, potrebbero non essere aggiunte altre domande nelle materie trattate. Allo stesso modo, se il professore di storia insegna anche latino è autorizzato a interrogare su entrambe le materie, pur avendo l'incarico all'esame di una sola.