Miur, uscita elenco commissari esterni 2019: come e dove trovare le liste

Ormai manca davvero poco alla chiusura di questo anno scolastico e a meno di un mese dall’inizio dell’Esame di Stato manca ancora un ultimo tassello per i maturandi per completare il quadro generale di informazioni su ciò che li aspetterà: le liste con i nomi dei commissari esterni.

Maturità 2019: come è composta la commissione?

La commissione di Esame è composta da(appartenenti al proprio consiglio di classe) e(nominati dal Miur) a cui si aggiunge( e quindi nominato anch’egli dal Miur) il cui compito sarà quello di vigilare sul corretto svolgimento delle’Esame.Il 18 gennaio è stata resa nota la disposizione presa dal Miur riguardo alla distribuzione delle materie esterne e interne per questa maturità 2019, secondo cui ad esempio i docenti di italiano saranno per tutti esterni e sconosciuti quindi al consiglio di classe di appartenenza degli studenti.

Maturità 2019: quando escono i nomi dei commissari esterni?

gli elenchi con i nomi sono sempre usciti: l’anno scorso ad esempio il 5 giugno, mentre nel 2017 il 6 giugno.Se fino a poco tempo fa si vociferava che le liste potessero uscire entro maggio, considerati i tempi di anticipo con cui il Miur ha pubblicato tutte le altre informazioni utili precedenti per questa maturità 2019 (le materie esterne sono state pubblicate il 18 gennaio 2019, mentre l’ordinanza ministeriale il 12 marzo 2019), da poco invece è uscito. Cosa rappresenta questa data? In realtà si tratta solo di una scadenza burocratica che rimane comunque fondamentale per la composizione delle commissioni.Mentre il termine ultimo per leè stato fissato al, quello perinvece è stato. È chiaro quindi che questo potrebbe quindi portare il Ministero a decidere di(quindi non prima del giorno dopo il 24 maggio).L’ipotesi di una possibile anticipazione dei tempi per le pubblicazioni degli elenchi sembra quindi allontanarsi sempre più e decadere,

Maturità 2019: dove trovare i nomi dei commissari esterni?

Non appena le liste saranno pronteche a loro volta, saranno tenute a renderle note ai maturandi che ne facciano richiesta e adIn alternativa, gli studenti potranno cercarle, entrando sul portale dedicato all’Esame di Stato e cliccando su ‘ Cerca la Commissione ’ dove si dovràinserendo tutti i dati richiesti per completare la ricerca (come il nome dell’istituto e la provincia dove ha sede).

Commissari esterni e dove trovarli sui social!

Anche la notizia su questi fatidici nomi, oltre ad essere fonte di curiosità rappresenta anche una possibilità che i maturandi hanno diUna volta conosciuti i nomi e le scuole di appartenenza infatti, attraverso iè possibilee, se i profili sono pubblici,Inoltre, per iniziare a farsi un’idea di che tipo di professori si tratta, ma si possono ancheproprio per avereIn alternativa, se proprio non trovate niente che soddisfi la vostra curiosità, potete sempreAnchevogliamo condividere le informazioni relative alle liste delle commissioni e per farlo abbiamo pensato diInsomma si sa che tutti gli studenti ogni anno, sulle piattaforme social, in particolare quelle di, si trasformano inquando si tratta di