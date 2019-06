Uscita commissari esterni maturità 2019: tutto quello che devi sapere

Quando saranno resi noti i commissari della Maturità 2019?

Maturità 2019: dove trovare le Commissioni d'esame 2019

Come vengono scelti i commissari esterni esame di Stato 2019?

Docenti a tempo indeterminato provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali;

Docenti a tempo indeterminato fino al termine dell'attività didattica provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali;

Docenti a tempo indeterminato fino al termine dell'anno scolastico provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali;

Docenti provenienti da istituti statali superiori collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, nel caso in cui, dopo aver effettuato tutte le nomine vagliando i punti precedenti, restino ancora delle nomine da effettuare.

Chi NON può essere scelto come Commissario esterno alla Maturità 2019?

I Presidenti e i Commissari esterni non possono essere nominati nelle commissioni d’esame operanti nella scuola di servizio; nelle scuole del distretto scolastico della sede di servizio; nelle scuole ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di Presidente o di Commissario esterno; nelle scuole nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni precedenti;

Non può essere nominato Presidente o Commissario esterno nelle commissioni di esame inoltre il personale destinatario di sanzioni disciplinari superiori alla censura; chi è indagato o imputato per reati particolarmente gravi; chi si sia reso autore nel corso di precedenti esami di comportamenti scorretti, oggetto di contestazione in sede disciplinare; chi opera nelle scuole dalle quali siano stati trasferiti per incompatibilità ambientale e infine il personale utilizzato quale Presidente di commissione di esame di Stato del primo ciclo di istruzione.

La maturità 2019 presenterà molte novità, ormai è noto a tutti. Cresce l'attesa, in particolare, per conoscere chi saranno i commissari esterni . Si tratta di un'informazione molto utile per capire su cosa prepararsi con particolare attenzione e quali potrebbero essere gli argomenti più papabili. Conoscerli è fondamentale: per capire chi sono, che voti mettono di solito, tutto è importante per preparare al meglio la maturità.I nomi dei commissari saranno pubblicatisul sito del Miur, e dal 31 maggio sono nelle segreterie scolastiche. Non è inusuale che il Miur faccia uscire le liste dei nomi dei componenti delle Commissioni d'esameNel portale realizzato dal Miur, dedicato alla maturità 2019, troverete una sezione apposita chiamata “ Cerca la Commissione ” dove digitare semplicemente il nome del vostro istituto nella casella delle ricerche: tra la pubblicazione dei nomi e l’effettiva assegnazione, i professori hanno la. Per questo motivo consigliamo di monitorare la composizione della commissione per eventuali cambiamenti.Se i commissari esterni non possono assumere l’incarico devonoal proprio dirigente scolastico, che verifica le motivazioni per l’impedimento e poi le comunica al Direttore generale o al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale: a loro tocca sostituire il professore incaricato. Negli scorsi anni furonoi commissari a rinunciare perchéa fronte del rimborso spese non molto elevato (sotto i mille euro).Le commissioni di maturità 2019 saranno formate da: tre membri interni e tre esterni,, esterno anch'esso. Sia i commissari esterni che il presidente sono nominati dal Dirigente preposto. I commissari interni sono invece designati dai competenti Consigli di Classe.Ricordiamo inoltre che i membri delle commissioni, interni ed esterni,per le quali hanno titolo di insegnamento (abilitazione).I commissari esternisulla base di alcuni parametri, vediamoli insieme:Ora vediamo invece chicome Commissario esterno e perché:E infine ricordiamo inoltre che i docenti che(o che non si siano avvalsi della facoltà)di commissari che, dopo la nomina, saranno rinunciatari o assenti.