Commissione maturità e commissari esterni 2019: 10 cose che è meglio sapere

Tra meno di un mese avrà inizio il nuovo esame di maturità 2019. Una prova interamente rivista con tanti cambiamenti sia per i due scritti e per l'orale. Cosa cambia, invece, per la commissione della maturità e per i membri esterni?

Ecco le 10 cose che è meglio sapere sulla commissione maturità per non farsi trovare impreparati.

1. Come è composta la commissione di maturità 2019?

Le commissioni di maturità 2019 saranno formate da sette docenti: tre membri interni e tre esterni, più il presidente che è esterno. Sia i commissari esterni che il presidente sono nominati dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. I commissari interni sono invece designati dai competenti consigli di classe.

2. Cosa è cambiato con la riforma riguardo alla commissione di maturità?

Rispetto agli anni precedenti non è cambiato nulla. La commissione rimarrà nella sua composizione uguale rispetto al passato.

3. I commissari esterni 2019 correggeranno la prima o la seconda prova?

Lesono corrette dal, ma il voto sarà definito in maniera collegiale., mentre la seconda prova sarà corretta dal commissario interno. La responsabilità, però, è collegiale, cioè attribuita

4. E' possibile che la seconda prova sia corretta da più di un commissario?

Sì., a seconda della classe di concorso a cui appartiene il docente che è chiamato a correggere la prova. Questo perchée non è detto che lo stesso docente sia competente in tutte e due le materie oggetto di verifica.

5. I commissari esterni prendono parte alla scelta del materiale delle buste?

Sì, prendono parte. I materiali, però, costituiscono solo, che si sviluppa in una più ampia trattazione di carattere pluridisciplinare. Nella predisposizione dei materiali, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto delle indicazioni nazionali e delle linee guida.

6. Chi sorteggia le 3 buste da proporre ai candidati durante l'orale?

Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i candidati,, in coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di buste,, così da assicurare che anche l’ultimo candidato possa esercitare la scelta. Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare il materiale del proprio esame - tra tre buste estratte a caso dal presidente di commissione - sulla base dei quali sarà condotto il colloquio .

7. Come mette i voti la commissione di maturità?

Stando a quanto stabilito dal Miur il voto finale di ogni prova, espresso in ventesimi, deve essere deciso. Qualora questa non venisse raggiunta, il presidente è tenuto a fare la media aritmetica.si ottiene sommando le. Il punteggio viene espresso in centesimi. Per gli scritti, dunque, il voto è espresso in ventesimi per un totale di 40 punti, per l'orale sempre in ventesimi che, sommandosi ai voti delle prove scritte, farà totalizzare il punteggio di 60 punti, a cui devono essere aggiunti i crediti del triennio.

8. Chi decide se dare i 5 punti bonus a un maturando e come?

Oltre ai voti ottenuti nelle prove d'esame esistono dei punti bonus (da 1 a 5) chead alcuni studenti per alzarne il punteggio finale.Le condizioni da soddisfare sono due: essere stati ammessi all’ esame di Stato . Non a tutti coloro che rientreranno in questi parametri verranno però assegnati i punti bonus:, purché soddisfino le condizioni sopraelencate.

9. Chi decide se dare il 100 e lode a un maturando e come?

può decidere di premiare agli studenti che sono arrivati agli esami con 40 punti di credito e hanno ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 punti all'orale, senza usufruire del bonus.. Sarà più facile prendere 100 e lode? No, non sarà più facile rispetto al passato perché pesa tutto l’ultimo triennio del ciclo di studi.

10. Che domande possono fare i commissari e il presidente di commissione all'orale?

I commissari e il presidente di commissione possono farvi, anche se c'è già un commissario che vi interroga su quelle stesse discipline. E tutto si complica ancora di più qualora, cioè possiede abilitazioni per più classi di insegnamento. Ad esempio, se è abilitato per la classe di concorso che comprende Matematica e Fisica, può farvi domande su entrambe le materie. Se è abilitato per la classe di Storia e Filosofia può farlo su tutte e due le discipline.