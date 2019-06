Maturità 2019: come scoprire i commissari esterni di ogni città

Come scoprire i commissari della tua città

Con quali classi sei gemellato?

Chi sono e cosa fanno i commissari esterni?

Il presidente: chi è e cosa fa durante l’Esame di Stato

Lasi svolgerà come tutti gli alti anni treune 3 vostri professori scelti dal Consiglio di classe, in modo che siano rappresentate tutte le materie dell'indirizzo. Ma come scoprire le liste delle commissioni una volte pubblicate dal Miur?presso cui è possibile rivolgersi per chiederne la consultazione. Le segreterie infatti ne hannoche è possibile visionare, essendoOggi 3 giugno saranno pubblicatiA quel punto, dopo aver scoperto il nome potrai fare ricerche sui social e in particolare su facebook. Noi di Skuola.net a questo proposito, abbiamo creato dei gruppi proprio per aiutare i maturandi di ogni regione e città a scovare notizie sui docenti esterni, attraverso il confronto con altri studenti.Clicca qui per leggere l'articolo con la lista completa di tutti i gruppi creati su Facebook per i commissari esterni di maturità 2019 , divisi per regioni e città.Guarda anche:Come appena detto,a breve saranno sul sito del, rintracciabili per città. La vostra classe avrà gli stessidi un’altra classe della stessa scuola; ciò significa che sarete gemellati con questa: il consiglio è di aiutarvi a vicenda per riuscire ad avere maggiori informazioni sui commissari esterni del vostro, sono tre professori di tre materie diverse che cambiano a seconda dell’indirizzo di studio. I trepossono essere professori, supplenti o presidi di scuola di ogni grado e indirizzo, vengono scelti dal( Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).possono chiedere qualsiasi cosa rientri nella materia in cui sono abilitati a insegnare: quindi, se, può farvi se vuole delle domande su matematica che rientrino comunque nel vostro programma scolastico.è esterno e viene assegnato alla tua. Ha la responsabilità di controllare che tutto l'esame proceda secondo regolamento, ma può anche fare delle domande a suo piacimento sulla materia in cui è abilitato ad insegnare. Di solito è il più temuto di tutto l’esame!Elisa D’antoni