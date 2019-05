Maturità 2019, come si scelgono i commissari esterni?

Criteri per la selezione dei commissari esterni maturità

Docenti a tempo indeterminato provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali. Docenti a tempo indeterminato fino al termine dell'attività didattica provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali. Docenti a tempo indeterminato fino al termine dell'anno scolastico provenienti da istituti statali superiori che insegnano nelle classi terminali e non terminali. Docenti provenienti da istituti statali superiori collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, nel caso in cui, dopo aver effettuato tutte le nomine vagliando i punti precedenti, restino ancora delle nomine da effettuare.

Selezione commissari esterni maturità: professori a tempo determinato

Per la materia d'insegnamento Per la classe di concorso in cui è compresa la materia d'insegnamento

Con la Maturità 2019 ormai alle porte, l’incognita principale è rappresentata dai commissari esterni . Per sapere i nomi bisognerà aspettare ancora qualche giorno , di solito infatti le liste vengono pubblicate verso fine maggio, inizio giugno.Ma una delle domande che sicuramente ti sarai fatto anche tu è: Come vengono scelti i commissari esterni?Ebbene, ci sono dei criteri precisi per le selezioni, vediamo quindi di fare chiarezza e capire come funziona.Innanzi tutto devi sapere che esiste un ordine di precedenza secondo il quale i commissari esterni vengono selezionati. Ne parla il Decreto Ministeriale n.6 del 17 gennaio 2007, che pone un ordine di precedenza:Guarda anche:Anche, ma solo se in possesso dell'E in questo caso le nomine sono effettuate seguendo quest’ordine:E’ bene anche tenere conto che la nomina dei commissari esterni è stabilita principalmente seguendo(comune, provincia, regione).Lucilla Tomassi