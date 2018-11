Composizione commissione esami maturità 2019

Sono meno di otto i mesi che ci separano dall'inizio della Maturità 2019, visto che il suo inizio è fissato per il 19 giugno 2019, giorno con la prima prova. Tante le novità che attendono i maturandi quest’anno: infatti l’esame di Stato sta subendo in questi mesi un restyling non da poco. E’ ormai definitivamente confermata l’abolizione della terza prova scritta, il cosiddetto 'quizzone', nonché il ritorno a solo due prove scritte più una terza prova orale: il colloquio.

Proprio l’esame orale di maturità è una cosa che mette sempre molta pressione sugli studenti, e quest’anno fa ancora più paura perché, arrivati a novembre, ancora non sono stati resi noti del tutto i dettagli e le modalità con cui si dovrà svolgere il colloquio. Ma qual è, attualmente, la situazione?





L’orale di Maturità 2019: novità e cambiamenti

I cambiamenti nell'esame di Stato 2019 sono davvero tanti: la Maturitàrispetto a quella che abbiamonegli scorsi anni. Invece, per quanto riguarda il colloquio orale, anche perché questa prova è avvolta da una nebbia di dubbi e domande che ancora non si è diradata del tutto.

Il primo elemento che potrebbe cambiare è la tesina: ci sarà oppure no? Questa informazione è molto importante, per i docenti ma soprattutto per gli studenti. Ma, al momento, non ci sono notizie a riguardo. Quindi per ora, in attesa di ulteriori precisazioni, è a discrezione dei docenti delle singole classi scegliere se voler comunque indirizzare i propri alunni sul classico elaborato multidisciplinare o se aspettare ancora indicazioni più precise da parte del Miur; informazioni che comunque sembra debbano arrivare entro dicembre 2018. Ciò che invece pare non dover cambiare è la composizione della commissione d’esame: scopriamola insieme.

Commissione d’esame Maturità 2019: come sarà composta?

Maturità 2019: le materie dei commissari esterni

Liste dei nomi dei commissari esterni 2019

Commissari esterni 2019: le materie

La commissione d’esame per giugno 2019 sembra, ma dovrebbe invece confermarsi, già nota dagli anni passati. I maturandi avranno così davanti sette professori in tutto, divisi in questo modo:. Ogni membro della commissione d’esameche i ragazzi hanno studiato durante l’ultimo anno. Nonostante ciò, ogni commissario durante il colloquio con gli studenti potrà scegliere di interrogare il candidato su qualsiasi materia in programma.Ogni anno c’è molta apprensione per quanto riguarda le materie affidate ai commissari esterni : informazione che ancora. Infatti questo importante annuncio di solito accompagna la pubblicazione delle. La pubblicazione di tali informazioni relative alla Maturità. A stabilirlo è un apposito Decreto Ministeriale, il n. 6 del 17 gennaio 2007, il quale stabilisce che la pubblicazione non può esserci oltre il 31 Gennaio di ogni anno.Anche se la pubblicazione delle materie affidate ai commissari esterni sarà pubblicata, la lista dei nomi dei professori che comporranno le singole commissione invece. Infatti è consuetudine del Miur pubblicare le liste con tutti i nomi delle commissioni d’esame; ad esempio le commissioni d’esame 2018 sono state comunicate sul sito del Ministero solo il. Quest’anno sembra che il Miur voglia mantenere lo stesso iter messo in atto negli anni precedenti.Per venire a conoscenza delle materie affidate ai tre commissari esterni, quindi, ci vorrà ancora del tempo. Nel frattempo, possiamodi alcuni istituti superiori, così da poterci fare un’idea sulle scelte del Miur dello scorso anno:

Materie Commissari Esterni Liceo Classico

- Greco

- Lingua e cultura straniera

- Scienze Naturali

Materie Commissari Esterni Liceo Scientifico

- Matematica

- Lingua e cultura straniera

- Scienze Naturali

Materie Commissari Esterni Liceo Linguistico

- Lingua e cultura straniera 1

- Lingua e cultura straniera 3

- Scienze Naturali

Materie Commissari Esterni Liceo Scienze Umane

- Scienze Umane

- Lingua e cultura straniera

- Scienze Naturali

Materie Commissari Esterni Liceo Artistico (tutti gli indirizzi)

- Lingua e letteratura italiana

- Lingua e cultura straniera

- Matematica

Materie Commissari Esterni Amministrazione Marketing e Finanza (Ragioneria):

- Economia Aziendale

- Lingua inglese

- Economia politica

Materie Commissari Esterni Istituto Tecnico per il Turismo:

- Lingua inglese

- Diritto e Legislazione Turistici

- Seconda lingua comunitaria

Materie seconda prova 2019: cosa aspettarci?

l’anno scorso è stata sdoganata una certezza che avevano gli studenti, anche se non era una regola sempre valida: in moltissimi casi

Magari proprio perché successo l’anno scorso potremmo augurarci che quest’anno il Miur sia più clemente con i maturandi e torni ad affidare la materia di seconda prova ad un professore interno alla classe.

Esame di Stato 2019: Link e siti dove trovare i commissari esterni 2019

A questo link sul sito del Miur e sui siti degli uffici scolastici regionali troverai i nominativi. Non solo. Anche gli elenchi cartacei sono visionabili in anticipo presso la segreteria scolastica.

Le liste dei commissari esterni sul motore di ricerca Cerca la tua Commissione. Cliccando sul link avrai modo di cercare la tua commissione facendo una ricerca ad hoc, inserendo la tua città e il nome della tua scuola.

Su Skuola.net abbiamo un'intera sezione dedicata alle commissioni di maturità 2019. Qui potrai trovare ogni tipo di articolo su come cercare i commissari esterni, cosa chiedono i commissari esterni all'orale, le materie dei commissari esterni e le risposte a ogni domanda che possa venirti in mente sui commissari di maturità. Tutto per prepararti al meglio su Skuola.net.

Ti esortiamo, infine, a tenere sott’occhio il sito della tua scuola, per eventuali comunicazioni sull'esame di Maturità 2019 o sulla pubblicazione dei nomi dei commissari esterni per tutte le classi del tuo istituto.

Ecco una piccola guida ai siti e ai link dove potrai trovare, specialmente nei prossimi mesi,sui commissari esterni di maturità: