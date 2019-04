Maturità 2019, commissari esterni: come metteranno i voti

Uno dei pochi elementi rimasti invariati dopo la riforma alla Maturità che entrerà in vigore questo giugno, è la composizione della Commissione d’esame. Infatti, come ormai da tradizione, la Commissione dell’esame di Stato 2019 sarà formata da tre professori interni alla classe, tre professori provenienti da altre scuole, e un Presidente di Commissione anch’esso esterno alla classe, per un totale di sette docenti chiamati a valutare la classe che verrà loro assegnata.

E per ogni Maturità i membri esterni della Commissione d’esame sono sempre una delle incognite più importanti e che più mettono ansia ai maturandi. Andiamo a vedere come i Commissari Esterni assegneranno i voti.

Commissari Esterni: come valuteranno gli studenti nella Maturità 2019?

Orale di Maturità 2019: come lo valutano i Commissari esterni?

Anche se la composizione della Commissione d’esame, una grossa novità è quella dell’introduzione dellea cui tutta la Commissione d’esame dovrà attenersi per valutare i. Spetta poi alle commissionidelle prove scritte,in descrittori di livello.Quindi possiamo vedere queste griglie,, come una garanzia diche anche i Commissari esterni dovranno rispettare perpossibile le prove d’esame. Ma andiamo a dare un’occhiata a come dovrà essere valutato il colloquio di Maturità 2019.Il colloquio orale di Maturità è stato stravolto dalla nuova riforma della Maturità 2019, che vede il. Ma quali sono i punti tramite i quali i maturandi verranno valutati dai Commissari esterni?Andiamo a vedere nello specifico cosa è tenuta a valutare la Commissione d’esame.La Commissione d’esame ha il compito di “verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. A tal fine, la commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera”. Questo è ciò che si legge sul decreto Ministeriale.Inoltre i Commissari devono tenere conto anche del“effettivamente svolto”, in coerenza con ile nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.La valutazione dell’esame orale quest’anno passerò inoltre anche tramitefatta dallo studente(ex ASL).Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito di, secondo quanto descritto nel documento di classe.La commissione dispone di, secondo i criteri di valutazione. Ricordiamo quindi che soprattutto nella valutazione del colloquio orale, è tuttada assegnare a ciascun candidato.