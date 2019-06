Tema attualità su sport e storia: il ruolo di Gino Bartali

L'importanza dello sport nella Maturità 2019: prima prova traccia 2 tipologia C

La maturità è definitivamente iniziata, seppur da qualche ora, e ormai le indiscrezioni sulle tracce sottoposte agli studenti in queste prime ore sono molto più di qualche soffiata. Ecco che quindi noi di Skuola.net vi proponiamo unsulla seconda traccia del tema di attualità 2019, incentrato"La tipologia C, nella seconda traccia del tema di attualità dal titolosi occupa a fondo della figura sportiva e altrettanto umana del campione di ciclismo. Uomo di grande spessore, Gino Bartali è noto per avere sia ottenuto grandissimi successi sul piano sportivo nell’ambito delsia sul piano umano salvando la vita di tantissime persone; il suo nome viene infatti annoverato tra gli uomini giusti. Bartali l’uomo viene annoverato e ricordato anche a Gerusalemme nell'ambito della lista santa delloche sarebbe il cosiddetto “” che ricorda la. Il riconoscimento comeviene dato a Bartali in occasione dei Campionati mondiali che si sono svolti nella sua città, Firenze.Il suo ruolo è statoe ha fatto sì che nel corso della Seconda Guerra Mondiale siano statetra gli ebrei destinati ai campi di lavoro nazisti. A partire da un articolo di Gatti pubblicato su Il Giornale viene descritta quindi la figura del Bartali uomoe del BartaliAl candidato si richiede - a partire dall’articolo di Gatti - di creare un elaborato su Bartali opportunamente intitolato, basandosi su articoli, su letture, esperienze e dividendolo magari in paragrafi titolati."Commento a cura di