Prima prova, tema attualità Maturità 2019: rapporto tra sport, storia e società tipologia C

Il testo proposto è tratto da un articolo del giornalista pubblicato su Il Giornale, dal titolo "Giro d'Italia eterno secondo, per gli ebrei è il numero uno", sulla tematica legata

Maturità 2019, novità delle tipologie: le tre tipologie di traccia

Sebbene la prima prova sia riformata in molte delle sue parti, il numero massimo delle ore previste per la prima prova, rispetto agli anni precedenti è rimasto inalterato a sei ore. Anche l'organizzazione complessiva delle tracce è stata modificata, e mentre quelle relative al tema storico, al saggio breve e all'articolo di giornale sono state soppresse, ne sono state previste altre, ripartite in tre tipologie precise:

2 tracce di analisi del testo (Tipologia A);
3 tracce di testo argomentativo (Tipologia B);
2 tracce per il tema di attualità (Tipologia C).

La Tipologia A, quella che è propria dell'analisi del testo, prevede un brano di un autore spesso della letteratura italiana accompagnata poi da una sintesi breve ma efficace sulle vicende salienti dell'autore, in modo da agevolare gli studenti nella comprensione degli argomenti trattati e del periodo storico di riferimento.

Dopo la lettura accurata del brano segue una prima sezione di domande volte a verificare l'individuazione dei concetti chiave del testo mediante la produzione ad esempio di un piccolo riassunto, e di altri quesiti di analisi riguardanti sia i contenuti sia le forme e le scelte stilistiche adottate dall'autore.

Un elemento fondamentale però, senza il quale un'analisi del testo è incompleta, è sicuramente la menzione del contesto storico-culturale in cui il testo è stato prodotto, quindi se vi rendete conto di non ricordare lo sfondo storico-letterario in cui si inserisce l'autore, non scegliete questa tipologia!

Per ciò che riguarda la Tipologia B, frequenti tra gli autori scelti ancora una volta quelli del Novecento. In generale, anche per questa tipologia gli studenti dovranno rispondere a domande mirate a valutare i contenuti e le forme. Infine, gli studenti dovranno misurarsi con la parte del commento argomentativo in cui sarà dato spazio alle riflessioni personali maturate in base alle conoscenze scolastiche ma anche extra-scolastiche (editoriali, film, cinema ecc).

Il tema argomentativo deve essere insomma ben strutturato e articolato nelle strategie argomentative adottate, abbandonando, anzi superando, la tradizionale contrapposizione fra tesi/antitesi.

La Tipologia C è infine quella propria del tema di attualità che richiede una riflessione critica e personale, sviluppata a partire da un brano molto breve, un incipit su tematiche di interesse contemporaneo e sicuramente vicine alla sensibilità dei giovani.