Tema attualità sulla Mafia e l'omicidio Dalla Chiesa maturità 2019, di cosa tratta

Il discorso del Dottor Luigi Vania sull'omicidio Dalla Chiesa: Maturità 2019 prima prova

A poche ora dell'apertura dei plichi contenenti le tracce della Maturità 2019 noi di Skuola.net cerchiamo, come sempre, di dare supporto a studenti e genitori nelloe nella comparazione di idee e commenti riguardanti le tracce delle prove. L'argomento centrale della prima traccia della tipologia C, ovvero il tema di attualità ruota intorno alla, chiedendo ai maturandi di analizzare e riflettere su un testo testo tratto dalin occasione delledell'uccisione del Prefetto Generale, discorso del settembre 2012."La traccia proposta nella tipologia C della maturità 2019 chiede al candidato unadi carattere espositivo-argomentativo su una tematica di, a partire dalladel Prefetto GeneraleMorte che coinvolse inoltre anchedi Carlo Alberto, Emanuela Setti Carraro, edella Polizia di Stato Domenico Russo.Il candidato deve trarre spunto da un estratto del discorso di commemorazione del prefetto Luigi Viana, e sulla base di questo deve manifestare il proprio pensiero riguardo alle tematiche presenti. Queste ultime, nonostante siano state pronunciate nel 2012 e rievochino vicende di quasi quarant’anni fa, sono assai attuali e il candidato deve fare delle considerazioni, anche personali, su questo grande Martire dello Stato, il quale può essere considerato a buon diritto un emblema di vita intensa e fedele nei confronti dello Stato.Ricordiamo quindi che Dalla Chiesa fu nominato ildal Consiglio dei ministri prefetto di Palermo. La suae il suoeranoe sono ancora oggi ricordati."Commento a cura di