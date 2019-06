Maturità 2019, svelato il contenuto delle buste: le confessioni dei maturandi dopo gli orali

Orale maturità, per fortuna ci sono i prof

Il contenuto delle buste di maturità

Cittadinanza e costituzione e alternanza

Lavolge al termine. Anche la prima settimana di orali sta andando in archivio. Non tutti i ragazzi hanno ancora concluso le proprie fatiche. Ma alcuni di loro, dopo aver affrontato la prova più temuta di tutto l’esame riformato, sono già con la testa al futuro. Skuola.net, grazie al contributo di trecento di loro,. Sarà stato così terribile come si temeva alla vigilia? Pare di sì visto, che la maggior parte dei maturandi intervistati, ha giudicato difficile il colloquio: il 36% in linea con le aspettative, il 21% addirittura più complicato del previsto.C’è però chi, a posteriori,A fargli cambiare idea ha forse contribuito l’atteggiamento dei commissari d’esame, soprattutto di quelli interni. Perché circa un terzo dei maturandi dice di essere stato aiutato dai docenti durante tutto il colloquio, su ogni aspetto. Un altro terzo ha detto che i professori hanno concentrato gli aiuti sulle singole parti dell’orale (specialmente sulle famigerate buste). A conti fatti, solo 1 su 3 ha trovato di fronte a sé commissioni insensibili allo smarrimento vissuto dai primi ragazzi che si sonoTanti gli elementi di cui si componeva la prova di quest’anno. A partire dalle già citate buste, con lo spunto a sorpresa con cui i candidati dovevano rompere il ghiaccio. Ma cosa ci sarà stato dentro? Stando ai racconti degli studenti, moltissime commissioni sono andate sul classico: il 28%, infatti, ha ‘pescato’ un testo (poesia o prosa), il 19% una fotografia, il 10% un quadro. Pochi quelli spiazzati da spunti più alternativi: ad esempio, solo il 7% ha trovato un grafico da commentare o un problema da affrontare, altrettanti (7%) hanno estratto un’immagine tratta dai libri di testo, il 5% un articolo di giornale, il 3% un progetto, l’1% una tabella con dei dati.Così, alla fine, più di 8 ragazzi su 10 hanno scoperto di essere sufficientemente preparati per imbastire un discorso multidisciplinare: il 50% senza problemi, il 32% in parte. Anche se, poi, riuscire a collegare tutte le materie (come indicato dalle istruzioni) si è rivelata un’impresa più ardua: ci è riuscito solo poco più della metà: il 35% in scioltezza, il 28% con qualche grattacapo; 1 su 4, invece, ha toccato solamente qualche materia.Altro tassello ricco di incognite era quello delle domande su. Un ostacolo che, però, non tutti i maturandi si sono ritrovati sul proprio cammino verso il diploma: è toccato al 78% dei ragazzi intercettati dal sondaggio. Ma la curiosità era legata soprattutto al tenore delle domande. Anche qui, le commissioni si sono messe una mano sul cuore, proponendo spunti che permettessero di parlare: il 36% degli studenti ha dovuto rispondere a una(quella dei diritti fondamentali), il 26% ha dovuto illustrare un progetto a tema svolto dalla sua classe durante l’anno. Meno battuta la strada dell’organizzazione dello Stato (20%), così come quella dell’educazione civica (10%).Terzo elemento di novità, la. Il fatto che fosse praticamente l’ultimo atto del colloquio ha fatto desistere molte commissioni dal chiederla in maniera approfondita: appena il 48% ha dovuto presentarla nei dettagli, il 36% l’ha solo accennata, al 16% non l’hanno nemmeno chiesta. Alla base, probabilmente, anche ragioni di tempo: considerando le domande sul programma vere e proprie, la maggior parte dei candidati (76%) dice di essere stata seduta al cospetto dellaalmeno tre quarti d’ora (il 16% ben oltre i sessanta minuti).