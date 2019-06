Maturità 2019, iniziano gli orali: 9 studenti su 10 spaventati dalle buste. Ma qualcuno sa già i contenuti

Buste 2019: è panico per 9 maturandi su 10

Le buste non sono così ermetiche

La relazione sull'Alternanza scuola-lavoro: è pronta?

Cittadinanza e Costituzione: è trapelato poco

Il momento della verità è. La maturità 2019 entra nella, quella degli, che però coincide anche con quella più ricca di incognite., domande su, relazione sull’: eccolo alcune delle grandi novità, introdotte dalla riforma dell’esame, con cui si dovranno confrontare gli studenti. Quanto basta perpersino i più preparati. A confermarlo i 6mila maturandi che hanno partecipato a una web survey di Skuola.net nell’dell’inizio degli orali. Più di un terzo, infatti, riporta che nella sua scuola si partirà(tra il 24 e il 25 giugno) e una quota simile (circa il 30%) nei giorni. Ma quello che interessa di più non sono le tempistiche, sono i contenuti.Dovevano essere ildel colloquio e, probabilmente, lo saranno. Le ormai famigerate, contenenti lo spunto da cui partirà l’interrogazione, effettivamente spaventano quasi tutti: quasi 9 ragazzi su 10, tra quelli che hanno partecipato al sondaggio,(la metà dei quali, gli altri giusto un po’). I motivi? Sono fondamentalmente due: da un latocon cosa inizierà l’orale, visto che l’argomento sarà ‘pescato’ dallo studente stesso (lo dice più di 1 su 3); dall’altroper assenza di punti di riferimento (anche qui siamo nell’ordine di 1 maturando su 3). La tanto amataaveva infatti il merito di fissare il calcio d’inizio del colloquio in un. Poi si poteva sempre arrivare a quello ostile, visto che i commissari avevano (e hanno) la facoltà di chiedere conto di quanto svolto durante il corso dell’ultimo anno. Quella sparuta minoranza (13%) che, invece,delle buste è mossa soprattutto da una: molti pensano che, vista la novità, i professori sarannoDocenti che, in molti casi,. Stiamo parlando, in particolare, dei commissari interni. Perché solo la(52%) ha avuto da parte dei propri insegnanti informazionisul funzionamento delle buste. Al 41% sono state date solo, al 7% neanche quelle. È forse per questo che in tanti hanno cercato di: il 38% dei maturandi intervistati riporta che gli sono statiinseriti tra quelli a sorpresa, il 10% che gli è stato comunicato. Ripetendo la stessa dinamica che, fininio all’anno scorso,Per quanto riguarda le tipologie di spunti che vorrebbero pescare la mattina del proprio orale, i ragazzi si orientano in massa (42%) sulle(dipinti, foto, ecc.). Il 32%, invece, preferirebbe trovare un. Il 12% vorrebbe partire da unsvolto durante l’anno dalla sua classe, l’8% da un(grafico, tabella con dati, ecc.); solo il 6% benedirebbe l’uscita di unMa, come detto, l’orale 2019 ha altre due novità consistenti: lae le domande su(in pratica ‘educazione civica’). Sul primo aspetto le cose vanno: 6 ragazzi su 10 ce l’hanno, il 16% la sta finendo in queste ore, il 12% la deve solo preparare ma ha lesu come farla. Anche se 1 su 10 rischia di presentarsiperché non sa proprio da dove cominciare. A conti fatti un successo, visto che nella metà dei casi hanno dovuto fare tutto da soli,Platea spaccata in due anche su: il 52% dei maturandi, avendola affrontata poco durante l’anno; a cui si aggiunge un 30% che è, avendola svolta in maniera superficiale. Solo il 18% si sentea rispondere ai quesiti principali. Su questo punto, inoltre, i professori sono stati meno collaborativi: appena il 6% dice di avere in mano ilche farà la commissione, il 22% solamente qualche. Nel 72% dei casi,