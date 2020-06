Si può bocciare alla maturità 2020?

Maturità 2020, si può essere bocciati

Gli esami diavranno inizio mercoledì 17 giugno. Nelle scorse ore si sono riunite le commissioni che hanno cominciato ad organizzare l'esame. Quest'anno la maturità consisterà solo in un esame orale . L'emergenza coronavirus non ha solo cambiato la formula dell'esame, ma ha anche indotto il Ministero dell'Istruzione: tutti ammessi all'esame finale, poi sarà la commissione a decidere se lo studente merita o no di essere promosso.Il, vista la situazione epidemiologica, ha derogato agli obblighi previsti sia per quanto riguarda, che lo svolgimento delleoltre al conseguimento della sufficienza nelle discipline.. A contare, infatti, sarà lo svolgimento del colloquio e il voto che sarà assegnato.. Le valutazioni, dunque, ci saranno e saranno serie così come promosso dalla ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina.I crediti e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. Per dare il giusto peso al percorso scolastico,è stato rivisto: potrà valere, anziché 40, come prima dell’emergenza. Il Ministero dell'Istruzione, con l'ordinanza del 16 maggio, ha reso noto lache ciascun consiglio di classe ha tenuto presente per attribuire i crediti anno per anno.Per quanto riguarda, invece,, si potrà avere fino a 40 punti. Prima dell'emergenza, invece, l'orale valeva solo 20 punti che si andavano a sommare alla prima prova di italiano e alla seconda prova di indirizzo (20 per prova, totale dunque di 60).Ci sono anche i, fino ad un massimo di cinque. Si può ottenere l'assegnazione dei punti integrativi nel caso in cui i propri punti di credito siano pari o superiori a 50 e l'orale venga valutato almeno 30 punti. Si può anche ottenere: per ottenere la votazione finale di 100 con lode i candidati dovranno avere raggiunto il massimo dei crediti formativi durante il triennio con voto unanime del consiglio di classe e prendere il massimo all'orale senza usufruire dei punti bonus.La prova oraledavanti a una commissione composta da sei membri interni e un Presidente esterno, eCiascun candidato discuterà, in apertura di colloquio, un, trattando un argomento concordato assegnato dai docenti di quelle discipline a ogni studente prima del 1° giugno. Seguirà latrattato durante l’ultimo anno nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana. Saranno poi. In chiusura, saranno esposte le esperienze svolte nell’ambito deie accertate le conoscenze relative asecondo quanto effettivamente svolto dalla classe.