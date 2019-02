Traslazioni e Rotazioni

Traslazioni

Definizione

Osservazioni

Equazioni di una traslazione

Rotazioni

Definizione

Fissato un vettore ~v ∈ E~n, si dice traslazione di ampiezza ~v l’applicazione τ~v : E^n → En definita da τ~v (P) = P0 con −−→PP0 = ~v.La traslazione di ampiezza ~0 e l’identit`a , cio`e τ~0 (P) = P, ∀P ∈ En.Una traslazione che non `e l’identità non ha punti fissi.Fissato in E^n un riferimento cartesiano R = (O, B~), se ~v ≡B~ (a1, . . . , an), P ≡R (x1, . . . , xn), τ~v (P) ≡R (y1, . . . , yn) si ha:yi = xi + ai ∀i ∈ {1, . . . , n}.Ogni traslazione `e quindi un’isometria diretta di E^n , la cui matrice associata `e la matrice identica In. Viceversa, ogni isometria la cui matrice associata `e In `e una traslazione.Un’isometria diretta α dello spazio euclideo E^n che lascia fissi tutti i punti di un sottospazio E^h si dice rotazione intorno ad E^h. Il sottospazio E^h `e detto spazio di rotazione di α; se h = 0, 1, 2, allora E^h `e detto rispettivamente centro, asse, piano di rotazione.Esempio: rotazioni di E^2L’applicazione α : E^2 → E^2 definita, rispetto ad un riferimento cartesiano R,dalle equazioni:x0 = x cos θ + y sen θ + ay0 = −x sen θ + y cos θ + bcon θ ∈ [0, 2π[e una rotazione attorno ad un punto (= unico punto fisso di α). Inoltre tutte le rotazioni di E^2 hanno equazioni di questo tipo.