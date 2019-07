Laurea in storia, sbocchi professionali: tutti gli sbocchi lavorativi

Laurea di primo livello in Storia: tasso di occupazione

Anni impiegati per raggiungere la laurea di primo livello in Storia : dai 4.3 ai 4.6;

: dai 4.3 ai 4.6; Tasso di occupazione : dal 29.2% al 34.6%;

: dal 29.2% al 34.6%; Mesi trascorsi dalla laurea al primo lavoro: da 4.2 a 4.6 mesi.

Lauree magistrali in discipline storiche: tasso di occupazione e retribuzione

Antropologia culturale ed etnologia: circa il 79% dei neo-laureati lavora con una retribuzione mensile al di sotto dei 1.200 euro;

Archeologia: circa il 65% dei neo-laureati lavora con una retribuzione mensile intorno ai 1.000 euro;

Archivistica e Biblioteconomia: circa il 69% dei neo-laureati lavora con una retribuzione mensile intorno ai 1.100 euro;

Scienze delle religioni: circa il 73% dei neo-laureati lavora e con una retribuzione mensile intorno ai 1.100 euro;

Scienze filosofiche: circa il 74% dei neo-laureati lavora con una retribuzione mensile leggermente sotto i 1.200 euro;

Scienze storiche: circa il 75% dei neo-laureati lavora con una retribuzione mensile leggermente al di sotto dei 1.200 euro.

Laurea in Storia: le professioni più richieste e i tipi di contratto

Docenti ed esperti nella progettazione formativa e curricolare : 2.500;

: 2.500; Registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi : 2.400;

: 2.400; Insegnanti di discipline umanistiche : 1.120;

: 1.120; Compositori, musicisti e cantanti : 990;

: 990; Professori di scuola secondaria superiore : 950;

: 950; Giornalisti: 660.

Laurea in Storia: tutti gli sbocchi professionali

Ricerca presso le università : un sesto dei laureati decide di tentare la strada del dottorato e di lavorare per qualche anno presso l’università. Oltre a fare ricerca e a scrivere la propria tesi, durante il periodo di dottorato (retribuito), si diventa infatti assistente dei professori ordinari organizzando seminari, lezioni e assistendo didatticamente gli studenti durante i semestri;

: un sesto dei laureati decide di tentare la strada del dottorato e di lavorare per qualche anno presso l’università. Oltre a fare ricerca e a scrivere la propria tesi, durante il periodo di dottorato (retribuito), si diventa infatti assistente dei professori ordinari organizzando seminari, lezioni e assistendo didatticamente gli studenti durante i semestri; Insegnamento : l’insegnamento nelle scuole secondarie è un’altra strada per rimanere a scuola e insegnare le proprie materie. Si può iniziare come supplenti presso le scuole pubbliche o come docenti in quelle private, in attesa del concorso per l’abilitazione che dà maggiori probabilità di accesso e stabilizzazione futura presso una scuola statale;

: l’insegnamento nelle scuole secondarie è un’altra strada per rimanere a scuola e insegnare le proprie materie. Si può iniziare come supplenti presso le scuole pubbliche o come docenti in quelle private, in attesa del concorso per l’abilitazione che dà maggiori probabilità di accesso e stabilizzazione futura presso una scuola statale; Archivi, biblioteche, musei : i laureati in storia possono lavorare in questi tre luoghi di cultura. In particolare, gli archivisti e i bibliotecari si occupano di curare e digitalizzare i volumi, impegnandosi anche in progetti di ricerca; i mediatori culturali presenti nei musei invece organizzano i documenti per la stampa, mostre e visite guidate, conferenze e manifestazioni. Per tutte queste professioni in genere sono richieste conoscenze e titoli aggiuntivi alla laurea

: i laureati in storia possono lavorare in questi tre luoghi di cultura. In particolare, gli archivisti e i bibliotecari si occupano di curare e digitalizzare i volumi, impegnandosi anche in progetti di ricerca; i mediatori culturali presenti nei musei invece organizzano i documenti per la stampa, mostre e visite guidate, conferenze e manifestazioni. Per tutte queste professioni in genere sono richieste conoscenze e titoli aggiuntivi alla laurea ;

Giornalismo : come gli storici, anche i giornalisti hanno l’obbligo di raccogliere informazioni e vagliare fonti e testimonianze con sguardo obiettivo ed imparziale, senza lasciarsi condizionare quindi da nessuna posizione in particolare;

: come gli storici, anche i giornalisti hanno l’obbligo di raccogliere informazioni e vagliare fonti e testimonianze con sguardo obiettivo ed imparziale, senza lasciarsi condizionare quindi da nessuna posizione in particolare; Editoria : lo storico che possiede conoscenze specialistiche, passione per la scrittura e di conseguenza grande dimestichezza con la lingua, può indirizzarsi anche nel settore dell’editoria ricoprendo il ruolo di editore o di direttore di una casa editrice;

: lo storico che possiede conoscenze specialistiche, passione per la scrittura e di conseguenza grande dimestichezza con la lingua, può indirizzarsi anche nel settore dell’editoria ricoprendo il ruolo di editore o di direttore di una casa editrice; Organizzazioni internazionali: anche gli scenari di politiche internazionali possono rivelarsi uno sbocco lavorativo interessante. In tal caso però lo studio dovrà essere indirizzato verso un orientamento internazionale e accompagnato magari da un’esperienza di studio in un’università estera o di stage in organizzazioni e associazioni internazionali.

