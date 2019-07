Dams sbocchi professionali: tutti gli sbocchi lavorativi della laurea

Sbocchi lavorativi DAMS: cosa si studia

(acronimo per Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo) è unche è nato all'interno delladell'Università degli Studi di Bologna, e successivamente istituito in molti altri atenei italiani, i principali sono Torino, Roma, Padova, Brescia, Firenze, Imperia, Palermo e Lecce. Ma quali sbocchi può offrire al giorno d’oggi una laurea come quella del Dams?La formazione tipica di questo corso di studi prevede la compresenza dilegati al mondo dello. La parte dedicata alla formazione umanistica è finalizzata ad alimentare le conoscenzedegli allievi e riguardano. Accanto a queste nozioni è stato inserito anche una solida base di formazione che verte più sugli aspetti, rivolti quindi allodegli specificie finalizzati alla creazione di figureben caratterizzate. Ma nonostante tutto, questo corso di studi rientra nell'ambito della facoltà diIl corso di laurea è diviso inindirizzi: Arte, Musica, Cinema, Teatro. Quindi a seconda dell’indirizzo scelto, una volta finiti i tre anni del corso, si avranno a disposizionePartendo dagli sbocchi classici di questi indirizzi, si potrà cercare di iniziare una carriera nel mondo del, far parte di una, lavorare nel mondo dello, ambire a una carriera da, oppure semplicementeo nelle università. Ciò non toglie, che facendo parte degli studi umanistici, il DAMS possa comunque offrire anche, come:Ci sono in particolare alcuniin cui i profili specializzati negli ambiti umanistici sono, e quindi si dovrebbero tenere in considerazione per intraprendere una carriera futura. La maggior parte degli studenti laureati in materie umanistiche sono richiesti per svolgere lavori come il, ovvero figure che possanole attivitàin centri di formazione dedicati o, direttamente, nelle imprese e nelle organizzazioni. Altre professioni molto richieste nel marcato del lavoro italiano sono quelle legate all'ambito, come registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori e scenografi. Al terzo posto dei profili più richiesti troviamo gli, e più sotto in classifica gli. Infine, sempre meno è la richiesta per profili legati al, anche se non sono ancora del tutto assenti.Secondo i dati AlmaLaurea elaborati da Il Sole 24 Ore in "Guida all'Università 2019/2020", nel 2018 per i laureati di primo livello in DAMS il tasso di occupazione è stato del 40,2%, con il primo lavoro a 4 mesi dalla laurea.Quale laurea magistrale (di secondo livello) in DAMS offre più sbocchi lavorativi? Molti studenti pensano anche alla futura retribuzione, oltre alle possibilità di trovare lavoro.Con questa infografica interattiva de Il Sole 24 Ore puoi confrontare le opportunità lavorative e i dati occupazionali delle lauree magistrali DAMS (fonte dati AlmaLaurea).