- Ordinamento politico: monarchia costituzionale- Superficie: 372.824 Kmq- Popolazione: 126.714.000 ab- Densità: 340 ab/Kmq- Lingua ufficiale: giapponese- Capitale: Tokyo- Moneta: yen- ISU: 27° postoL’arcipelago Giapponese nipponico, si dispone a angolo concavo a delimitare il mar del Giappone, che lo separa dalla terra ferma.Da questo fatto derivano notevoli differenze di clima tra le diverse latitudini dell’arcipelago, relativamente mitigate dalla corrente calda del mare chiamato Kuro Shivo: per esempio nella settentrionale isola di Hokkaido il clima è molto più mite di quello dell’antistante siberia. Caratteristica comune dell’isole dell’arcipelago è la costituzione vulcanica: si contano una sessantina di vulcani tuttora attiva e una centinaia spenti. Di conseguenza si verificano fenomeni di eruzioni, terremoti, maremoti, con effetti spesso disastrosi.Per la costituzione delle isole giapponesi, alte e strette, le montagne scendono ripide al mare, per cui la costa risulta alta e ricca di insenature.In Giappone non esistono grandi corsi d’acqua ma solo fiumi di piccola entità, a carattere terrizio, dal corso breve ed irruento. Anche i bacini lacustri sono piuttosto piccoli: il lago più grande è il lago Biwa, nell’isola di Honshu.Il riso è il prodotto alla base dell’agricoltura giapponese, e anche dell’alimentazione dellapopolazione. Più di matà del suolo coltivato è occupato dalle risaie. Tra gli altri cereali abbiamo l’orzo e il grano, patate e patate dolci. Rilevante la produzione di tè e agrumi.L’allevamento è l’attività secondaria tranne che per i suini e gli animali da cortile. Molto importante è la pesca. Inoltre molta importanza rivestono la pesca delle perle e la caccia alle balene effettuata nell’oceano Atlantico.Il Giappone è produttore di carbone, rame, oro, tungsteno, argento, zinco. Minori sono i giacimenti di zolfo, piombo, stagno, uranio, bismuto, amianto, petrolio, ferro, manganese, gas-metano, lignite.Il Giappone è il paese più fittamente popolato, tra tutti i grandi paesi del mondo. Su una estensione pari a quella italiana.Il Giappone risulta tra gli stati più popolati del mondo. La religione ufficiale è il buddismo, un’altra religione tipica del Giappone è Lo Scintoismo.Anche nel campo dell’industria tessile, concentrata sopratutto ad Osaka, il Giappone occupa posti primari. Nel campo siderurgico lo sviluppo giapponese è addirittura stupefacente: il Giappone è tra i maggiori produttori mondiali di ghisa, ferro, leghe di acciaio.Altrettanto sviluppata è l’industria metallurgica.Un elevato livello è stato raggiunto dal Giappone nell'industria automobilistica e ciclistica. Ma i risultati maggiori si sono raggiunti nelle costruzioni navali.Sempre ad Osaka e Tokyo si trovano i maggiori stabilimenti dell’industria cartaria, perla quale il Giappone è al 2° posto nel mondo, dopo gli usa.