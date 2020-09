Centro relativo

X

centro relativo

centro relativo

raggio principale di inerzia

rette coniugate

Con la lettera “” indichiamo ildel sistema di massa rispetto alla retta x, è come se fosse un baricentro.Ilavrà un’ordinata ( yx ).Possiamo definire anche ildel sistema di masse rispetto alla retta x, questo raggio verrà chiamato “”.Ilsi può calcolare anche come il prodotto tra la ro di x al quadrato e la sommatoria delle masse.L’si può calcolare come il rapporto tra il raggio principale di inerzia al quadrato e l’ordinata del baricentro, più l’ordinata del baricentro ( yg ). Da qui si può calcolare la “” come il rapporto tra la ro di x al quadrato e l’ordinata del baricentro.Se la retta si avvicina al baricentro, la x “scappa” e la dy aumenta; se invece la retta x si allontana, la x si avvicina al baricentro e la dy diminuisce.Se una retta contiene il centro relativo di un sistema di masse rispetto ad un’altra retta, questa deve contenere il centro relativo rispetto alla seconda retta; queste rette si dicono “”.