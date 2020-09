Baricentro

Ilè costituito da masse elementari concentrati in dei punti materiali distinti, cioè dei punti materiali che giacciono nel piano.Invece nella massa è diffusa in una certa regione del piano.Nella rappresentazione grafica, ad ogni massa e ad ogni superficie elementare si associa un vettore applicato nel punto dove si pensa concentrata la massa o localizzata la superficie.L’intensità di questi vettori è proporzionale al valore della massa o della superficie.Ilè quel punto dove la massa si trova concentrata.La x del baricentro è data dal rapporto tra la sommatoria della massa per la x del punto, diviso la somma delle masse. La sommatoria varia da i a tante quante sono le masse.Stessa cosa per calcolare la y del baricentro.Se una figura ha un, ildeve cadere su quest’asse di simmetria. Invece se la figura ha due, o più, assi di simmetria, il baricentro coincide con la loro intersezione.Chiamiamoun asse che divide la figura in due parti specularmente uguali, cioè uno lo specchio dell’altro.