Il(di superficie delle figure piane) è direttamente correlato alla resistenza della sezione di un elemento soggetto a flessione rispetto ai carichi ortogonali all'asse di riferimento.In particolare ilè una grandezza che indica l’attitudine di una figura piana a ruotare rispetto ad un asse di riferimento, maggiore è il momento di inerzia, minore è l’attitudine a ruotare che mostrerà la sezione.Ilpuò essere distinto in:Ilsi determina rispetto ad un asse, ed è il prodotto della massa per il quadrato della sua distanza dalla retta. Questo tipo di momento è sempre maggiore di zero.Ildi un sistema di masse rispetto ad un punto generico ( O ) è la somma dei prodotti delle singole masse per i quadrati delle rispettive distanze dal punto O. Questo momento sarà rispetto ad un polo.Invece, ilsarà rispetto ai due assi x ed y, ed è dato dalla somma dei prodotti delle singole masse per le rispettive distanze x, y dai due assi. Questo tipo di momento può essere: maggiore, minore o uguale a zero.