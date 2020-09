Momento di inerzia polare

Tra ipossiamo trovare ilIldi un sistema di masse rispetto ad un punto generico ( O ) è la somma dei prodotti delle singole masse per i quadrati delle rispettive distanze dal punto O. Questo momento sarà rispetto ad un polo.Ilè dato dal prodotto tra la massa per il quadrato delle y.Invece ilè dato dal prodotto tra la massa per il quadrato delle x.La distanza totale al quadrato è data dalla somma tra l’ascissa al quadrato e l’ordinata al quadrato. Quindi, ilsarà dato dalla somma dei due momenti di inerzia, quindi la somma tra il momento di inerzia rispetto all'asse x () e il momento di inerzia rispetto al’asse y () valutati rispetto a due generici assi ortogonali passanti per il punto O.Il momento di inerzia rispetto all'asse y () è dato dalla differenza tra il momento di inerzia polare () e il momento di inerzia rispetto all'asse x ().Invece il momento di inerzia rispetto all'asse x () è dato dalla differenza tra il momento di inerzia polare () e il momento di inerzia rispetto all'asse y ().