Stress da esami universitari: sintomi e rimedi

Stress da esami universitari: i sintomi

Sintomi fisici dell’ansia da esame : tra i sintomi fisici ce ne sono vari come mal di testa, respiro accelerato, diarrea, sensazione di vuoto nella testa, battito cardiaco veloce, tremori. Nei casi più gravi si arriva a provare nausea, sentirsi senza fiato o arrivare a un vero e proprio attacco di panico.

: tra i sintomi fisici ce ne sono vari come mal di testa, respiro accelerato, diarrea, sensazione di vuoto nella testa, battito cardiaco veloce, tremori. Nei casi più gravi si arriva a provare nausea, sentirsi senza fiato o arrivare a un vero e proprio attacco di panico. Sintomi comportamentali e cognitivi dell’ansia da esame : tra questi sintomi ci sono l’irrequietezza o l’elusione delle situazioni di un esame. In alcuni casi l’ansia da esame diventa talmente forte da spingere lo studente ad abbandonare la scuola o l’università per il panico. In alcuni casi si sfocia nell’abuso di sostanze come farmaci, droghe o alcol per auto-trattare l’ansia.

: tra questi sintomi ci sono l’irrequietezza o l’elusione delle situazioni di un esame. In alcuni casi l’ansia da esame diventa talmente forte da spingere lo studente ad abbandonare la scuola o l’università per il panico. In alcuni casi si sfocia nell’abuso di sostanze come farmaci, droghe o alcol per auto-trattare l’ansia. Sintomi emotivi dell’ansia da esame: si trovano tra questi depressione, bassa autostima, rabbia e disperazione. Gli studenti che accusano l’ansia a livelli alti si sentono incapaci di modificare la propria situazione, sminuendosi e rimproverandosi per ciò che sentono e per le prestazioni.

Come superare lo stress da esami universitari: i rimedi

Riposa quanto serve: dormire a sufficienza è indispensabile per concentrarsi e avere buona memoria. Preparati a dovere: l’ansia da esame arriva soprattutto quando ci si sente impreparati. Assicurati di cominciare a studiare per tempo. Se hai dubbi su come studiare cerca il suo metodo di studio, fai delle prove e chiedi consiglio a un docente, a un compagno o ai tuoi genitori. Via i pensieri negativi: controlla i pensieri brutti. Non sono abbastanza preparato, non ho studiato a sufficienza: tutte queste idee devono essere sostituite con frasi per infonderti fiducia come 'ce la posso fare', 'sono pronto' e me lo sono ripetuto fino allo sfinimento. Respira profondamente: quando vedi che stai piombando nel panico fai un bel respiro inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. L’ossigeno che entra nel corpo ti aiuterà a gestire l’ansia come si deve, calmando i tuoi nervi. Non cedere alla trappola del perfezionista: non pretendere da te stesso la perfezione. Non ha senso! Ognuno di noi commette degli errori e va bene così. Ciò che conta è fare del proprio meglio e, se si fallisce, ritentare.

L’colpisce quasi tutti, indistintamente. Sono in moltissimi a vivere con stress i momenti prima dell’esame e a manifestare i. L’ansia, vissuta nelle giuste dosi, può aiutare a dare il meglio prima di un esame. Quando lo stress diventa eccessivo, però, allora fa danni tanti da poter cambiare le prestazioni nel corso della prova. Questa è quella che prende il nome di ansia da esame. Può capitare a tutti, da chi va a scuola a chi va all’università. Nonostante sia andato tutto liscio nella preparazione dell’esame senti che, al momento dello scritto o dell’orale, sei talmente nervoso da non riuscire a richiamare alla mente nemmeno le nozioni più semplici. Ti suona familiare? Vediamo allora quali sono gli esattiL’ansia da esame può presentare, da quelli piùa quelli. Ci sono gli studenti che si limitano a provare un’ansia lieve che non compromette l’andamento della prova mentre ci sono quelli che, seppur preparati, non riescono ad essere lucidi. I sintomi dell’ansia da esame colpiscono su vari piani: possono essere fisici, cognitivi o emotivi:Per rimediare a questi sintomi, per fortuna, ci sono. Se ti riconosci in ciò che hai letto finora vai avanti per capire come curare i sintomi ansia da esame.Guarda anche:Quali sono i? Ci sono una serie di strategie utili in questo senso.Quando l’ansia diventae non risulta gestibile è bene rivolgersi a unoche può fornire soluzioni su misura tarate sulle esigenze e sull’esperienza del singolo.