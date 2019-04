Esami in vista? Sei tecniche anti-stress per studiare meglio

Lo studio per tutti gli universitari è sempre fonte di stress, soprattutto quando si avvicinano le sessioni e gli esami sono sempre più vicini.

Tuttavia sarebbe opportuno iniziare a prepararsi già durante i semestri e non a ridosso dell'appello anche se spesso la mole di libri e di materiale spaventa sin da subito!

E mentre ci ripetiamo che dobbiamo mantenere la calma e non farci prendere dall’ansia per quell’esame impossibile, succede che il più delle volte lo rimandiamo all’infinito, rinviando sempre il giorno per affrontarlo!

Se insomma non riuscite da soli a contenere la tensione e in balìa della preoccupazione tendete a perdere la concentrazione, allora potrete trovare utili e interessanti cinque tecniche di rilassamento da praticare proprio durante l’approccio allo studio, nella preparazione degli esami (ma valide anche per altri momenti della vostra vita).



1. Ottimizzare il tempo

2. Il cibo alleato

3. Esercizi di respirazione

4. Ginnastica e baci contro lo stress!

5. Tecniche di rilassamento

6. Un sonno duraturo e regolare

La prima cosa a cui pensare è sicuramente quella diper conciliare al meglio tempo, impegni e soprattutto studio!di studio scomponendola in veri e propri: decidete quindiSe questo esercizio sarà ben strutturato e costante nel corso delle settimane precedenti all’esame, sicuramente il giorno prima affronterete tutto con calma senza il rischio di aver saltato nessun argomento!Una buona organizzazione insomma è alla base di tutto!e può influenzare in modo positivo o meno l’attività dei nostri nervi!Esistono cibi infatti che hannochecome il, ile ilCome ha dimostrato uno studio condotto dall’Ohio State University, l’contenuto nel pesce non solo aiuta a mantenere dinamica la, ma aiuta aIl pesce insomma contieneche possono rivelarsi benefici per le attività cognitive degli studenti, ma non è il solo alimento a contenerne, poiché sono contenuti anche in alcuni tipi dicome gli spinaci, l’insalata e i cavoletti di Bruxelles.Anche gli alimenti che contengonoinoltre sono assolutamente positivi in tal senso come ad esempio le uova, il manzo, il maiale e gli agrumi.Uno studio condotto in Australia dall’Università di Adelaide ha documentato come tra le proprietà del, ci sia anche quella di abbassare il livello di stress e stemperare la preoccupazione per qualcosa, come ad esempio un esame.Ad occuparsi dell’indagine sugli effetti delleè stata invece l’American Botanical Council che tra tutte ha identificato nel tè verde l’alleato più valido contro l’ansia.Altre bevande con elementi che producono effetti benefici sono il latte per migliorare l’umore, il vino rosso per la pressione e la camomilla dalle rinomate proprietà rilassanti.Sono molteplici le ricerche che hanno dimostrato come lesiano fondamentali per non disperdere la concentrazione e per contrastare il sopravvento dell’agitazione pre-esame.Uno dei modi per conservare o ripristinare l’è sicuramente quello di coniugare l’e l’, con l’aiuto anche dellaPer prima cosa bisogna infattiimmaginando che(quindi un influsso benefico, puro, positivo) mentre(quindi negativa) lontana da sé stessi. Pensare a questo aiuta a identificare nel respiro uno strumento per allontanare negatività e per depurarsi da scorie nocive.Una volta acquisito il ‘ritmo giusto’ che scandisca questo processo, si dovrà passare alla(immaginando magari agli oggetti di quel colore):Sebbene fareseriamente comporta sforzi e fatica, tuttavia il risultato finale è al contrario, assolutamenteSe non ci si vuole sforzare troppo,può avere effetti davvero rilassanti in quanto muoversi e camminare aiuta spesso aUna delle forme di ginnastica più conosciute e praticate per tali scopo è lo, l’attività fisica per eccellenza in grado di creareLe varieinsegnate in questa disciplina (la più famosa è forse quella dell’albero, in piedi su una gamba sola e le braccia distese e unite verso l’alto) restituiscono infatti a chi le praticaTra le tante forme moderne, vale la pena citare quella esaminata in uno studio della Northwestern University in cui si è dimostrato come anche ihanno un grande ruolo in tal senso.Oltre alla postura comoda e agli esercizi di respirazione già visti, esistono ancheda mettere in pratica. Per prima cosa è benecome smartphone, tablet e computer perché potrebbero distrarre la vostra attenzione; dopo aver fatto questo,e mettete(il web è pieno di playlist del genere).Ora non vi rimane che rilassarvi, abbandonarvi ai vostri pensieri, senza mai dimenticare di coniugare il tutto con glibene è alla base delDurante la notte prima degli esami, non è sempre facile addormentarsi perché i pensieri, le supposizioni, i dubbi e soprattutto l’ansia ci tengono svegli e non ci lasciano riposare.Esistono piccolianche per favorire il sonno: non assumere nella serata bevande che contengonocome il caffè, il tè e le bibite gassate.Al posto di queste bevande è preferibile invece bere tè deteinati, tisane, camomille o infusi rilassanti.È bene poiin cui mettersi a riposare e prendere sonno.che di sicuro allontanano dal prendere sonno in modo immediato e rilassato.