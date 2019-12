Ansia da esami universitari: i rimedi migliori per rilassarsi

Prendi una pausa dalla tecnologia

Segui una buona alimentazione

Affrontare glinon è mai facile: tanti studenti iniziano a soffrire diper i tanti pensieri che vengono mentre ci si mette a sfogliare le pagine dei tanti libri da studiare. A volte, inoltre, larende meno efficiente il lavoro che si sta facendo dando così scarsi risultati. Come in ogni situazione della vita, però, bisogna conoscere bene l’ostacolo per contrastarlo al meglio.L’nella maggior parte dei casi tende a far diminuire l’negli studenti, facendo maturare in loro deie riducendo notevolmente le motivazioni per studiare. Conseguenza di ciò è l’dei social network e di internet come mezzo di soddisfacimento a qualsiasi negatività. Niente paura, ecco deiper vivere al meglio lo studio universitario e contrastareNon usare tutte le pause dallo studio per aggiornare i social e chattare: unodimostra un collegamento tra dipendenza da internet, depressione e ansia. Ma non è l’unico: una ricerca cinese basata sullo studio didel cervello dimostra che la dipendenza da internet può causare cambiamenti cerebrali simili a quelli osservati all’interno del cervello di alcolisti e tossicodipendenti. Cosa vuol dire?Tra, uno straordinario per rilassare le funzioni cerebrali tra un momento studio e l’altro, è la. È importante, dunque, fermarsi un attimo, meditare e concentrarsi sulle sensazioni che il nostro respiro dà. Secondo, neuropsicologo e scrittore del New York Times, in questo modo alleniamo la nostra attenzione e sviluppiamo un miglior controllo su di essa. Esercitare la, inoltre, provoca lo sviluppo deglinelle regioni del cervello che controllano l’attenzione, favoriscono una miglioree attivano una delle aree dellache aiuta a controllare e ridurre le emozioni negative che provocano l’ansia.Una ricerca dell’dimostra invece che laha un grandissimo potere per contrastare il dolore fisico e dà anche una carica di, sostanza chimica del benessere. Per lenire, inoltre, gli studi dimostrano che unasia quella più indicata.Secondo uno studio pubblicato dai ricercatori dell’, fare esercizio fisico quotidiano ricarica il cervello e sia in grado di calmare lo. Gli esercizi indicati sono dodici e coinvolgono una sedia, una parete e il peso del corpo: tutti elementi che hai a disposizione in casa!Lepossono avere un impatto significativo sull’umore e sullo stato d’animo: secondo un’indagine, circa il 97% delle donne e il 68% degli uomini adulti combattono ogni giorno con il desiderio di cibo: queste voglie non sono dei veri attacchi di fame, ma reazioni allo, all’e alla. Cosa bisogna fare? Consumare alimenti che supportano inon esagerando con il consumo di carboidrati e grassi.