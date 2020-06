Esami universitari a luglio: consigli e come affrontarli

Appelli esami universitari a luglio, come affrontarli

Tantissimi di voi universitari vedonocome l’occasione per recuperare il tempo perduto o per dare il tutto per tutto per concludere al meglio l’anno accademico, sfruttando il tempo libero che la fine delle lezioni offre. Ma l'coincide con la stagione più attesa dell’anno, l’amata estate, per cui diventa obbligatorio organizzarsi per tempo, senza cedere alla tentazione di programmi improbabili dettati dall’entusiasmo, ma cercando di sfruttare il tempo, e soprattutto gliInsomma, giocando d’astuzia.Guarda anche:Molti di voi staranno già studiando unche prevede una quantità incredibile di esami nelle date estive. Infatti, chi deve recuperare esami rimandati durante l’anno vuole liberarsene in fretta concentrandoli a. Chi invece è in regola, vuole comunque sostenere tutti gli esami aper non dover aprire i libri tra agosto e settembre., per cui il nostro consiglio è di programmare con calma il lavoro e di cimentarvi in, altrimenti rischiate di combinare molto meno di quanto vi aspettiate.Non volete strascichi a fine estate e volete godervi in pace il mese di agosto, quindi. Se siete tentati di levarvi di torno per primi gli esami più facili per ridurne subito il numero complessivo, o perché pensate cheavrete più tempo per prepararli, sappiate che in realtà: rimandarli ai secondi/terzi appelli significa al contrario avere meno tempo da dedicarci. Infatti, dovreste preparare più materie contemporaneamente, ma l'imminenza dell'esame vi porterà a concentrarvi di più su quelle che dovete sostenere prima (cioè le più facili). Non conviene!Sfogliate invece il programma, appunti e tutto il materiale necessario e poi quantificatelo, e una volta stabilito il numero di pagine e di argomenti da imparare,, in modo che le vostre giornate siano più impegnative all’inizio della sessione, e via via sempre meno. In parole povere, fate in modo di: primo appello per i più difficili, secondo appello per i facili. Se preparate gli esami più difficili al primo appello, infatti, avrete il secondo come. Per fortuna poi, anche se la schifate e la cancellereste dal calendario, la sessione di settembre esiste e la potete sfruttare a vostro vantaggio, ma solo se vi servisse unOra che avete stabilito il vostro piano d’azione, vediamo qualche consiglio pratico su come studiare. In primo luogo vi serve. Se ci credete,. Poi, non siate insicuri e, perché. Trovate poi un metodo di studio valido per voi, e non disdegnate, che possono darvi dritte utili. In più, eccoper sfruttare al meglio le ore di studio estivo:per evitare troppa confusione, ed: una materia mnemonica e tecnica prima di una discorsiva, e così via, facendo una pausa di 10-15 minuti tra una materia e l’altra, ogni circa 2 ore di studio;- Se richiesti,: avrete un contatto diretto tra teoria e pratica;- Studiate, o in(biblioteche, aule studio), dove tra l’altro potrete chiederese non riuscite a capire qualcosa;- Portatevi sempre una: bevendo molto sentirete meno la stanchezza e manterrete il cervello più ricettivo;- Mangiate alimenti leggeri e ricchi diSe la sessione estiva per te è un vero incubo e credi di non farcela, non disperare! Forse ti serve solo una mano per gli argomenti più difficili. Come fare allora per trovare un tutor competente che ti aiuti a superare gli esami? Skuola.net|Ripetizioni è ciò che fa per te.Infatti Skuola.net | Ripetizioni è il servizio di Skuola.net che aiuta a trovare un insegnante privato perfetto per ogni esigenza, magari specializzatoche assista chi è in difficoltà nei pomeriggi sui libri, sappia riconoscere le criticità e sappia dare una mano a superarle.Con Skuola.net | Ripetizioni è possibile trovare il Tutor perfetto tramite una semplice ricerca, con il vantaggio di poter consultare tutte le informazioni necessarie, e non solo: orari e disponibilità, nonché le recensioni e le opinioni di altri universitari soddisfatti, sono facilmente reperibili sul profilo personale. Skuola.net | Ripetizioni è il primo tra i servizi online di ripetizioni e lezioni private in Italia, in termini di affidabilità e competenza: la piattaforma conta ad oggi oltre 40.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale per oltre 600 materie – scolastiche, universitarie e professionali – per studenti di scuola elementare, media, superiore, università. Si fa tutto tramite il sito, dalla prenotazione al pagamento, mentre, perfetto in un periodo come quello che stiamo vivendo oggi. Gli esami a settembre non saranno più un problema!Carla Ardizzone