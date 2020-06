Esami universitari online: consigli e suggerimenti per superarli

Quasi sono le differenze tra gli esami universitari in sede e gli esami online?

Consigli e suggerimenti per gli esami universitari online

Dovete posizionarvi in un punto della casa adeguato e decoroso e non devono essere presenti altre persone nella stanza. Il posto ideale? Quello in cui l’inquadratura - oltre a voi - punti su una parete vuota. Abbigliamento decoroso : abbiate cura di pettinarvi, sistemarvi e vestirvi come se steste sostenendo un esame in presenza. L’abito, in questi casi, è importante perché fa capire al docente che vi interroga che state prendendo la questione sul serio.

: una regola importantissima che da molti atenei viene imposta. Distogliere lo sguardo dallo schermo potrebbe significare - per chi non è lì con voi - che state leggendo qualcosa, consultando materiale per barare. Voi magari state solo vagando con lo sguardo ma, comprensibilmente, chi sta dall’altra parte dello schermo non lo può sapere. Ecco perché, quindi, è bene tenere sempre e comunque gli occhi puntati negli occhi di chi vi sta interrogando. In caso di esami scritti, poi, esistono delle app di "controllo" obbligatorie che le università mettono come condizione per fare l'esame. Meglio non farsi beccare! Non tenere libri, quaderni, appunti, smartphone a portata di mano: anche in questo caso si tratta di una regola spesso imposta dagli atenei. Per non rischiare di farsi invalidare l’esame è importante far comprendere a chi sta dall’altra parte che siete persone educate e corrette, quindi no assoluto anche solo ai tentativi di barare.

