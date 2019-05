La dieta dello studente sotto esame per sentirsi bene e studiare meglio

Sei uno studente sotto stress da esami? Sappiamo perfettamente cosa vuol dire: ogni momento è buono per ingurgitare qualsiasi cosa pur di avere un po’ di conforto nei lunghi pomeriggi di studio.

Ma lo sapevi che, attraverso ciò che mangi, puoi aiutare il tuo cervello e il tuo organismo a sentirsi più energici, a memorizzare meglio, a eliminare lo stress? Tutte cose importantissime in questo momento di ansia e fatica!

Questo, poi, non vuol dire che dovrai rinunciare al gusto: non è un sogno, ma la pura realtà. Scopri i nostri consigli e ricorda che, qualsiasi siano i tuoi gusti o le tue esigenze, c’è uno Skipper Senza Zuccheri aggiunti fatto apposta per te!

Dieta dello studente anti-stress

Gli esami si avvicinano ed è sempre la stessa storia: il sonno sparisce nell’esatto momento in cui decidi di andare a dormire, le pagine dei libri sembrano moltiplicarsi sotto i tuoi occhi e nelle tue orecchie ronza una sola e unica frase: “Non ce la farò mai!”.Tranquillo, ce la farai: te lo diciamo noi. Serve solo un po’ di. E poi, ovviamente,

Latte e formaggi

Utilissimi per aiutarti a ritrovare la serenità che ti serve per affrontare questo periodo “caldo”. Contengono, infatti, il triptofano, una sostanza che l’organismo usa per produrre serotonina (che favorisce il rilassamento e induce serenità) e il calcio, che ha un effetto rilassante. Frutta secca

La frutta secca è ricca di magnesio, una sostanza che ha ottime proprietà calmanti e anti-ansia. Non far mancare nella tua dieta, quindi, le noci e le mandorle, che sono anche nutrienti e danno grande energia. Frutti rossi Anche la frutta è una grande alleata contro lo stress e l’ansia, e così succhi e spremute. I migliori amici degli studenti contro l’ansia sono i mirtilli e i frutti rossi che sono ricchi di antiossidanti e aiutano a vincere lo stress. Che ne dici di uno Skipper ai frutti di bosco per rilassarti un po’?



Dieta dello studente per avere più forza ed energia

Sempre? Il tuo letto (o il divano) è il tuo migliore amico e alzarti - soprattutto quando iniziano ad alzarsi le temperature - diventa una vera e propria impresa?Se anche le pagine del libro iniziano ad avere il peso specifico del piombo (un po’ come le tue palpebre), forse dovresti iniziare a

Orzo

Con il suo alto contenuto di fosforo, magnesio e zuccheri è un vero e proprio alleato per la mente e per i muscoli. A proposito, aggiungi un leggero esercizio fisico alla tua dieta, per avere risultati ancora migliori. Cioccolato

Cosa dà la carica più del cioccolato? Contiene sostanze che migliorano la concentrazione e la prontezza di riflessi, oltre ad essere nutriente e dare energia. Sceglilo fondente per evitare di esagerare con grassi e zuccheri non necessari. Miele

Zuccheri, zuccheri e ancora zuccheri. Cibo “istantaneo” per la mente, purché siano naturali. Ma non solo. Le sostanze ad attività biologica contenute nel miele rinforzano il tuo corpo e ti daranno subito una forza incredibile. Senza contare che il miele è un antibiotico naturale che ti aiuterà a stare in salute. Arance e agrumi L’arancia è un frutto “solare”, utilissimo per fare il carico di energia la mattina: è spesso indicato, infatti, per una colazione nutriente e sana. Ricca di vitamina C, come tutti gli agrumi, rafforza le difese immunitarie e difende dal raffreddore. L’arancia rossa in particolare è ricca di sostanze e può fare da “integratore” naturale di sali minerali e vitamine. Uno spicchio di questo frutto o un sorso di Skipper Senza Zuccheri Aggiunti all’arancia rossa o ACE ti farà sentire pronto a ripartire!



Dieta dello studente per memoria e la concentrazione

Il tuo principale cruccio è che, ultimamente, ti senti sempre distratto? Forse la stanchezza non gioca a tuo favore, o forse devi dare unperché sia portato a fare del suo meglio. Nutrilo nel modo giusto per imparare a memoria date di Storia e formule di Matematica!Ecco gli alimenti da inserire nei tuoi pasti settimanali:

Salmone fresco

Il salmone è ricco di acidi grassi (omega 3): sono sostanze preziose, che stimolano le capacità di attenzione e concentrazione, oltre a proteggere dalle malattie cardiocircolatorie. Lenticchie

Proteine vegetali, carboidrati complessi e tanto ferro: un mix perfetto che dona energia all’organismo e aiuta a portare ossigeno al cervello. La vitamina B1, inoltre, migliora la memoria e la concentrazione. Succhi di frutta senza zuccheri aggiunti Uno spuntino perfetto per mantenersi attenti e vitali, i succhi di frutta sono una vera e propria “pozione magica” per lo studente. I migliori sono quelli che non aggiungono zuccheri a quelli naturali della frutta, come Skipper Senza Zuccheri Aggiunti. La frutta senza zuccheri aggiunti per un gusto senza precedenti, ai gusti di frutti di bosco, arancia rossa, ananas, ACE e melograno.



Skipper Senza Zuccheri Aggiunti: l’alleato dello studente

Anti-stress, rinvigorente, rinfrescante, ottimo aiuto per la memoria:Il modo più gustoso per averla sempre a portata di mano sono senza dubbio: nel loro pratico formato on the go li puoi portare sempre con te e puoi stare sicuro di godere di tutti, utili per lo studio e per il tuo organismo, senza l’aggiunta di zuccheri. Insomma, una piacevole ricarica per accompagnare le tue giornate pre-esame. Ma non solo!Prima dell’attività fisica, per una merenda con gli amici o in qualsiasi occasione tu voglia, scegli: frutti di bosco, arancia rossa, ananas, ACE e melograno. Oppure…. perché scegliere?