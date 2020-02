Imparare l’inglese con lo smartphone: le migliori app

Quiz your English

Le possibilità che laoffre sono davvero infinite e possono avere risvolti importanti anche nell’, in particolare di quella, divenuta ormai indispensabile in ogni ambito nella nostra società.All’interno del mondo dell’istruzione, l’insegnamento della lingua inglese non solo viene impartito dalle scuole elementari fino alle superiori ma risulta indispensabile anche duranteper superare siasia lePerfettamente al passo con i tempi,, l’ente certificatore della lingua inglese per eccellenza in Italia, si è mostrato, consigliandone in particolareGuarda anche:Si tratta diideata dalla stessa Cambridge English che permette di. Gli utenti possono infatti scegliere le sfide in base al livello che si vuole testare,, in cui viene incluso anche ilQuesta applicazione, ideata anch’essa dalla Cambridge English, è stata creata invece per esercitarsi in vista degli. Per questo, i contenuti multimediali, saranno improntati a valutare tutte le componenti che compongono ogni lingua considerandola quindi nella sua totalità ().Al termine delle, sarà possibile ricevere unper migliorare il proprio livello e comprendere gli errori commessi.Dedicata ai più piccoli che devono muovere i primi passi nel mondo della lingua inglese, Monkey Puzzles si configura comee interamente pensata per loro.La storia del gioco si configura comeche abbracciano i primi livelli della lingua, ovveroPer coloro che invece sono interessati all’acquisizione di parole nuove ilrappresenta un vero e proprio. Questa applicazioneoltre al, contiene anche i loro. Ogni lemma è inoltre accompagnato dall’Si tratta di unattento per lo più all’, in cui trovano collocazione anche. Anche questo tipo di vocabolario èma presenta un’anteprima gratuita.Anche i social network, come il popolare, possono avere il loro risvolto didattico, soprattutto se poi esistonoper eccellenza.Nellainfatti, vengono pubblicati post o immagini contenenti curiosità, espressioni idiomatiche inglesi mentre nella, legata per lo più al dizionario, ogni giorno si aggiunge una nuova parola condivisa.Tra tutte le app, non poteva certo mancare quella più famosa al mondo dedicata a video di ogni genere e di ogni lingua. Al di là della natura del contenuto che si sceglie (spezzoni di serie tv o di film, video musicali, tutorial ecc), Youtube appare come una risorsa importante perInoltre,attraverso la condivisione di interviste, informazioni, simulazioni di esame e webinair.