Esame universitario in lingua inglese: i consigli per superarlo

• ‘Un, in, il, ir’ che conferiscono alla parola un senso negativo e opposto a quello della radice;

• ‘Man’ viene utilizzato soprattutto per indicare qualcosa che riguarda l’utilizzo delle mani;

• ‘Re’ indica una ripetizione;

• ‘Sur, sub, suc, sup, sus’ spesso rimandano al significato ‘di sotto’ o ‘di nascosto’;

• ‘Psyche’ esprime la sfera semantica della psiche;

• ‘Mono’ (‘uno’) e ‘poly’ (‘molti’) esprimono la quantità.



L’è una tappa obbligatoria per tutti: mentre alcuni si fermano alla semplice, altri invece approfondiscono la materia con esami aggiuntivi e diLa lingua inglese, disciplina presente tutti i corsi universitari, rappresenta per molti studenti uno scoglio, soprattutto se l’approccio alla materia nelle scuole superiori non è stato soddisfacente e di conseguenza la conoscenza generale presenta non poche lacune e difficoltà più o meno importanti.Quali sono allora leda adottare per superare al meglio? Ecco alcuni consigli che potranno tornarti utili.L’esame di lingua inglese è a tutti gli effetti, cone undefinito. Per questo, è importante basare il proprio studio su ciò che il docente ha spiegato in classe, soffermandosi in particolare sulle strutture grammaticali affrontate in classe. È probabile infatti che saranno proprio questi gli argomenti principali su cui l’esame sarà incentrato.Per prepararsi al meglio, è necessario sapere. In genere l’esame di lingua inglese èe prevede una serie di esercizi da svolgere (spazi bianchi da riempire, verbi da declinare, frasi da completare, parole da associare al significato, ecc) ma alcuni docenti potrebbero anche assegnare uno preferire semplicemente unGuarda anche:Spesso, facilitandone la memorizzazione. Alla radice del sostantivo infatti possono essere aggiunti determinati, se all’inizio della radice, o, se in coda alla radice, di significato stabile e generale.Alcuni deipiù frequenti sono:Alcuni deipiù usati invece sono:• ‘’ che definiscono la categoria della parola, ovvero un aggettivo;• ‘’ indica la paura per qualcosa che invece viene specificato nella radice;• ‘’ circoscrivono lo studio in un determinato settore.Persi possono faredi ogni tipo facilmente reperibili o sui manuali, universitari o liceali, o anche attraverso i siti internet dedicati all'apprendimento dell'inglese. Se però l’esame prevede anche la, gli esercizi certo non bastano per completare la preparazione. In questo caso infatti sarebbe opportuno esercitarsi per acquisire dimestichezza con le strutture dei periodi inglesi e i loro connettivi, trascrivendo qualcosa a cui si è pensato. Dopo le prime difficoltà iniziali, grazie ad un costante allenamento, l’approccio con la scrittura in lingua inglese diventerà progressivamente meno faticoso e complicato.Lo studio della lingua si completa certamente con la capacità di. Spesso infatti molti docenti valutano anche oralmente gli studenti chiedendo di formulare un discorso su diversi argomenti. Per questo, è opportuno sforzarsi dicon cui dialogare. In questi casi infatti per esercitarsi basta(ad esempio una presentazione di sé) e provare poi a. Anche in questo caso, dopo un'iniziale difficoltà, attraverso la pratica, diventerà più semplice e naturale parlare in inglese.Ilè quella parte della lingua che rappresenta il contenitore più ampio, versatile e quindi sempre aperto all’, acquisiti col tempo., è consigliabiledestinato solo allo studio dell’inglese, trascrivendo accanto la relativa traduzione in modo da poterla consultare ogni volta che ne se avrà bisogno, fino alla definitiva memorizzazione.Chi ha detto che lo studio passa solo attraverso i libri? In realtà, per favorire l’approccio ad una lingua, ie lepossono offrire un grande aiuto per la pronuncia e in generale per la comprensione di una lingua straniera.L’ascolto però, per essere efficace, deve essere comunque accompagnato dai; in questo modo, l'ascolto accompagnato alla lettura, permetterà all’orecchio di abituarsi alla pronuncia,alla decifrazione delle parole e col tempo alla generale e progressiva comprensione di ciò che si ascolta.