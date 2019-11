Come studiare letteratura inglese

Cosa si studia nella letteratura inglese

• La letteratura romantica (Wordworth, Coleridge, Blake, Keats, Shelley, Byron, Scott, Austen);

• La letteratura vittoriana (Wilde, Stevenson, Dickens, Kipling, Tennynson);

• La letteratura moderna (Joyce, Orwell, Conrad, Eliot, Woolf);

• Il teatro moderno, ossia quello del ‘900 (Beckett, Osborne);



Consigli per studiare la teoria di letteratura inglese

Consigli per studiare i testi di letteratura inglese

In molti, oltre all’obbligatoria prova di idoneità di inglese, possono essere previsti anche esami aggiuntivi sulle diverse letterature straniere. Per chi studia lingue, gli esami, di letteratura e di conoscenza linguistica vera e propria, saranno diversificati in molteplici idiomi mentre chi è iscritto ad altri indirizzi, probabilmente potrà scegliere un esame facoltativo di una letteratura straniera a scelta. È comprensibile quindi cheda tutti gli studenti che, in linea di massima, conoscono già, più o meno,, ovvero l'inglese., come quello di tutte le letterature, è moltoe abbraccia, ognuna distinta da un certo numero di grandi autori di prosa o poesia che hanno dato vita ad opere significative e di centrale importanza a livello internazionale.Ovviamente un esame universitario non può comprendere tutto il materiale indistinto di cui la letteratura inglese si sostanzia; i professori infatti di solito scelgonosu cui si innesta il programma.Gli argomenti che riscuotono più successo nelle sedi universitarie in genere spaziano fra:A volte, a questi programmi di base, possono aggiungersi anche alcuniattraverso lo studio di autori come Poe, Whitman, Irving, Cooper e Dickinson.I saperi che si acquisiscono grazie ad un esame di lingua straniera sono molteplici: oltre alloche nello stesso tempo rappresentano un riflesso dello, si affina ancheGuarda anche:In genere, per sostenere il primo modulo dell’esame di letteratura inglese, ovvero quello di base, è previsto, soprattutto per i non frequentanti che senza le lezioni frontali hanno maggiore difficoltà nel capire i testi e gli autori.Anche se si tratta di, concentrato quindi solo, è comunque opportuno saperDopo aver compreso e assimilato le correnti letterarie, artistiche e gli eventi storici che possono aver condizionato la stesura dell’opera o il pensiero dello scrittore, bisogna concentrarsi suiin programma.Uno studio approfondito e soddisfacente inoltre richiede la capacità non solo dima anche di saperli poicon la storia della letteratura inglese e con gli eventi storici sullo sfondo.È probabile quindi che per completare in modo esaustivo lo studio della materia, nel programma venga richiesta, se non opere intere, ovviamenteLa difficoltà in questo caso non è poca, soprattutto per chi non ha una buona padronanza della lingua ma niente paura, nulla è impossibile! In questo caso, ci vorrà solo un po’ più di tempo e di attenzione ma la difficoltà linguistica non rappresenterà certo un impedimento definitivo tale da compromettere la buona riuscita dell’esame.Difficilmente il docente durante le lezioni riuscirà a leggere e spiegare integralmente i testi in programma; per questo di solito anche allo studente frequentante viene richiesta l’integrazione autonoma dello studio dei testi. Qual è il modo migliore allora per approcciarsi ad essi? Ovviamente per chi conosce l’inglese, la lingua non rappresenterà un ostacolo e quindi potrà affrontare lo studio dei testi analizzando lingua, stile e contenuti in modo semplice e immediato, riuscendo anche aGli studenti che invece faticano a comprendere la lingua, devono armarsi di pazienza e soprattutto di vocabolario: dopo aver verificato il significato dei termini sconosciuti e aver capito il senso particolare delle frasi, possono poi ricostruire quello più ampio dei concetti, collegandoli sempre con i contenuti generali dell’opera.Un modo per memorizzare nuovi vocaboli inoltre è quello di scrivere su un foglio tutte le parole sconosciute riportando accanto ad ognuna i relativi significati; una facilitazione nella memorizzazione è data dal fatto che spesso il lessico dei diversi autori si ripete fra opere diverse, o anche nello stesso volume,, alcune delle qualiInserire piccoli, ognuno associato ad un colore diverso per richiamare appunto un concetto diverso, può aiutare inoltre gli studenti durante l’esame aper integrare in modo più profondo l’esposizione della teoria letteraria attraverso