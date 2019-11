L’unione inscindibile della filosofia e della storia

• Le origini della filosofia: la filosofia della Grecia classica;

• La filosofia nell’età ellenistico-romana fino all’età tardo imperiale;

• La filosofia medievale- cristiana: il problema tra fede e ragione;

• La filosofia nell’età dell’Umanesimo e del Rinascimento;

• La filosofia del Seicento;

• La filosofia nell’età dei lumi;

• La filosofia dell’Ottocento (idealismo e positivismo);

• La filosofia del XX secolo (neokantismo, neoidealismo, marxismo);

• La filosofia contemporanea e i relativi problemi.



Non c’è filosofia senza storia!

Prima i concetti generali, poi quelli particolari!

Evidenziare i concetti principali

Leggere i testi scritti dai filosofi

Scrivere su un foglio date e parole chiave

Seguire quante più lezioni possibili

Filosofia è una materia tanto affascinante quanto complessa. Rispetto a tutte le altre materie umanistiche è sicuramente quella che è meno improntata ad uno studio di tipo mnemonico e libresco, in quanto è completamente incentrata sulleSe è vero infatti che l’etimologia della parola filosofia rimanda appunto al concetto di “amore per il sapere”, affrontando la materia appare chiaro come il “sapere” in questione affondi le radici nelGuarda anche:La filosofia è una disciplina strettamente connessa a tutto quello che caratterizza ogni aspetto relativo ad. Per questo, lo studio di questa materia non può assolutamente prescindere da quello dellae quindi delin cui vissero gli autori di riferimento.Anche se l’intera materia si configura come un dialogo continuo fra le varie voci nel corso dei secoli, costituito da opposizioni, analogie e continui richiami fra i vari pensatori, tuttavia convenzionalmente la filosofia è suddivisa in determinateche rispondono ae quindi cronologici:È chiaro dunque che è impensabile studiare filosofia senza conoscere anche la storia.Ogni pensatore infatti è necessariamente condizionato dal contesto storico e dai problemi sociali che la società in cui vive attraversa. Per approfondire dunque ogni autore, oltre alla propriaè necessario studiare anchePrima di affrontare nel dettaglio concetti particolari, è opportuno comprendere la cornice generale in cui questi ultimi si inseriscono. Per questo prima di tutto è meglio considerare l’idea globale che sostiene un determinato autore per poi concentrarsi in un secondo momento su aspetti più dettagliati e quindi più complessi.In mancanza di appunti, per prima cosa è importante affrontareprevisto in ciascun specifico corso per essere pronti poi per la comprensione disu determinati filosofi oche in genere accompagnano e completano lo studio universitario della materia.Insomma, lo studio di questa materia deve essere, procedendo quindi dPoiché la filosofia è una materia molto vasta, spesso tende ad essere troppo dispersiva. Per questo, nonostante si debba leggere tutto il materiale disposto per affrontare l’esame,che influenzano tutto il pensiero di un preciso autore nonché spesso di un’intera epoca storica.Per consolidare, vale la stessa regola del confronto con lache accomuna tutte le materie, sia umanistiche sia scientifiche. In particolare,, integrale o parziale.Se non si possiedono, ogni biblioteca di facoltà offre una vasta gamma di titoli tra le opere maggiori dei filosofi. Leggere le parti più significative delle opere rappresenta dunque un’importante occasione per gli studenti non solo perma anche per aumentare la possibilità di un ottimo voto in sede di esame: un approfondimento, soprattutto se autonomo e in più rispetto al materiale di studio, verrà sicuramente notato e premiato dal professore!Il modo migliore per memorizzare, spesso storicamente salienti, o semplicemente, consiste nello. Accanto al nome dell’autore seguito da quello dell’opera e della data di pubblicazione, è utile scriveredel suo pensiero. Conoscere qualche parola chiave, anche in lingua originale e quindi tratta direttamente dalle opere principali, farà sicuramente la differenza in sede di esame!Poiché si tratta di una materia complessa,rappresenta sicuramente. Alcuni argomenti affrontati dai manuali infatti possono risultare a volte troppo complessi, sommari o oscuri rendendo più difficoltoso e incerto lo studio individuale e autonomo.Per questo, se non si riescono a frequentare le lezioni è importante recarsi all’riguardo a ciò che non si è ben compreso, oppure scrivergli una mail se si ha un semplice dubbio di veloce risoluzione.Nello studio della filosofia insomma, poiché il pensiero procede in un flusso continuo e unico,