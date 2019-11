• Storia greca;

Consigli generali per affrontare l'esame di storia

Come studiare storia greca o romana

Come studiare storia medievale

Come studiare storia moderna

Come studiare storia contemporanea

Tutti gli studenti universitari iscritti alle, prima o poi, dovranno necessariamente confrontarsi conimposto dallo specifico corso di studi oppure a scelta fra quelli comunemente previsti dall’ordinamento universitario:Le prime due rappresentano la storia classica e sono infatti destinate per lo più agli studenti iscritti in indirizzi improntati allo studio di lingue, letterature e arti antiche.In generale comunque, lo studio di tutte queste diverse tipologie di storia, qualora non sia fra gli insegnamenti obbligatori previsti dal piano di studi, può essere libero nella scelta e dunque condizionato solo dai propri gusti. Quest'ultima è la situazione più frequente della maggior parte degli studenti iscritti a corsi generici all’interno dell’area umanistica.Guarda anche:Al di là della classificazione cronologica,, percorsa da un filo conduttore che unisce la preistoria ai giorni nostri. Per questo, al di là deicon cui si manifesta in un dato momento storico, ciò che la rende omogenea è, sempre dipendente da, nonostante tutte le differenze particolari che possono esserci fra un’epoca e un’altra.Per questo, l’approccio allo studio della storia, di qualsiasi tipo si tratti, è sostanzialmente lo stesso.In generale, un buon metodo per affrontare lo studio di questa disciplina è quello dispecificando accanto ad ognuna l’evento che si è verificato. In tal modo, leggendo e rileggendo la lista delle date, sarà più semplice memorizzarle. Main quanto il modo migliore per ricordarla è, in un procedere di avvenimenti secondo. Procedendo in questo modo, si riusciranno a collegare i vari passaggi storici e a capirne anche le evoluzioni, contestualizzandole in un dato tempo, grazie anche alla memorizzazione delle date di riferimento.Un altro ausilio di cui è possibile servirsi per affrontare un esame di storia è quello delle, facili da rintracciare tra gli inserti del manuale stesso. Osservando visivamente anche i domini dei popoli sul territorio e le evoluzioni dei confini dei loro imperi, sarà più semplice capire e memorizzare gli eventi.I due tipi di storia completano gli insegnamenti rivolti alle. Per questo, oltre allo studio dei relativi manuali di riferimento, solitamente i professori integrano il corso conPer insegnamenti così strutturati, diventa necessaria quindiper riuscire ad analizzare iscrizioni originariamente incise su diversi materiali e riprodotte poi su carta.L’approccio all’integra dunquein quanto spesso i testi proposti sono inerenti ad alcuni aspetti storici e culturali, spesso particolarmente rilevanti per comprendere determinati situazioni o elementi propri dell’epoca.In questo caso la frequenza risulta essere molto importante in quanto durante le lezioni probabilmente la teoria sarà intervallata dalle traduzioni e dai commenti dei testi in lingua da parte del docente.La storia medievale segna il passaggio dall’antichità alle porte dell’epoca moderna. Contrariamente a quanto spesso si tende a pensare, i cosiddetti ‘secoli bui’ sono tra i più affascinanti di tutta la storia. Poiché questi secoli sono caratterizzati da, in cui siano tracciati i confini dei vari regni e imperi, è assolutamente fondamentale per capire le varie dinamiche storiche che sono succedute.Inoltre, poiché il lasso di tempo che prende in considerazione la storia medievale è abbastanza lungo, è importantesu cui impiantare tutto il resto.(invasioni barbariche, impero carolingio, monarchie feudali, riforme della Chiesa ecc) è sicuramente il miglior modo per procedere.Oltre allo studio del manuale di base, i docenti universitari in genere scelgono di(la cavalleria, il feudalesimo, la vita in alcune città, le eresie ecc). In questo caso, lo studio della storia del manuale è essenziale e propedeutica per capire i vari approfondimenti.La storia moderna comprende fatti storicamente molto salienti come le scoperte del nuovo continente, l’avvento e la caduta dell’impero napoleonico, la rivoluzione francese e quella industriale e altri.Lae la sua differenziazione rispetto ai modelli passati è sicuramenteche segna il passaggio da un’era all’altra. Per studiare molti elementi di storia moderna infatti è opportuno procederee differenziandoli dal resto.inoltre risulterà fondamentale per assimilare concettualmenteche hanno lasciato un segno indelebile nella storia mondiale, prima fra tutte quella francese.La storia contemporanea è forse la più complessa di tutte poiché è la più vicina. Se da una parte la prossimità con i nostri giorni la rende a grandi linee più conosciuta, dall’altra però questo aspetto fa sì che sia la meno studiata a scuola rendendo la sua conoscenza molto confusa.La, nonchéè sicuramente un’operazione non facile. Per questo, è importante studiare questa materia un po’ alla volta, permettendo così la comprensione e l’assimilazione graduale delle diverse informazioni.è un ottimo modo per aiutare la comprensione dell’evoluzione storica delle evoluzioni della politica interna.