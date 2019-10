I più strani modi di dire inglesi che non riuscirai a tradurre in italiano

Break a leg!

in bocca al lupo

Get the wrong end of the stick

Don’t throw the baby out with the bathwater

It’s raining cats and dogs

It’s not my cup of tea

Get your ducks in a row

Feeling under the weather

Touch on wood

Le frasi fatte e i modi di dire sono elementi presenti in ogni lingua che spesso creano accostamenti di parole di impatto incomprensibile, risultando quindiProprio per questo, il- ente certificatore del livello di lingua inglese - ha raccoltoa prima vista bizzarre, spiegandone la storia e quindi l’origine.L’origine dell’espressione ‘’ che in inglese è un auspicio di, è incerta ma affonda le radici: la parola ‘leg’ infatti fa riferimento alla linea che divideva il palco dalle quinte (‘’), il cui superamento designato dal verbo ‘’ indicava la partecipazione allo spettacolo e quindi il diritto alla conseguente paga. Da qui l’espressione ‘break a leg’ simile al nostro ‘’.Guarda anche:Questa frase si usa per indicare. La traduzione immediata ‘prendere l’estremità sbagliata del bastone’ rimanda al gesto di afferrare il bastone dalla parte finale (‘’), quella che tocca terra e quindi è sporca.Per altri l’espressione nasce invece da un altro tipo di bastone, ovvero quello usato in epoca romanaalla cui estremità era attaccato un pezzo di tessuto con funzione analoga a quella della nostra carta igienica. Per questo, afferrarlo da quella estremità non era certo considerata una cosa molto gradevole!La traduzione di questo modo di dire più vicina alla nostra è ‘’.‘Non gettare il bambino con l’acqua della bacinella’, modo di dire simile al nostro ‘’, rappresenta un ammonimento aL’espressione rimanda ad un tempo passato in cui, quando non esisteva l’acqua corrente, tutti i membri della famiglia facevano il bagno a turno in una sola bacinella, dal più vecchio che aveva a disposizione acqua pulita, al più giovane che invece doveva lavarsi con acqua riutilizzata diverse volte e che risultava quindi molto sporca. Una volta terminato l’ultimo bagno, l’acqua veniva gettata in strada.L’espressione sembra tragga origine proprio da questa usanza in quanto si dice che spesso quando l’acqua era molto sporca, non si vedeva nemmeno il bambino immerso in essa che dunque veniva gettato fuori insieme all’acqua.Quando in Inghilterra arrivano perturbazioni intense e violente, si dice che ‘’. L’espressione allude all’abitudine di questi animali che in passato erano soliti riposarsi e riscaldarsi sui tetti delle case e vicino ai comignoli accesi, col rischio di cadere da diversi metri di altezza a causa di forti piogge e venti.La traduzione più vicina alla nostra lingua è ‘’ o ‘’.Solo nella terra natale del tè poteva nascere nell’il detto ‘’, per indicare qualcosa che non interessa minimamente. In origine poiché non era presente la negazione, aggiunta poi negli anni ’20 del Novecento, la frase aveva il significato opposto che invece indicava qualcosa di congeniale e di perfetto.La traduzione più vicina potrebbe quindi essere ‘’.’ rimanda sicuramente all’immagine di un gruppo di anatre che camminano in fila per indicare appuntoQuesta espressione idiomatica sembra risalire agliquando nei poligoni di tiro venivano usate come bersagli sagome di anatre. Se queste erano disposte in fila, allora era possibile iniziare a sparare e ad esercitarsi.’ è la traduzione più pertinente per renderne il senso.L’espressione nata sulle navi inglesi indicava i cognomi dei marinai ammalati che non venivano scritti sul diario di bordo ma sullo spazio sottostante alle condizioni metereologiche, detto appunto ‘’.Oggi nei paesi anglosassoni è usata per riferirsi aLa giusta traduzione in italiano corrisponde al nostro ‘’ ma anche ‘’.Rappresenta unper. L’espressione trae origine dache vedevano. Così, per cercarne la 'benedizione' favorevole al compimento di qualcosa, durante i riti propiziatori, si toccavano questi alberi o si bussava sul tronco.La traduzione si avvicina al nostro ‘’.