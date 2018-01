Mole e Numero di Avogadro - Definizione e problemi svolti

La mole e il Numero di Avogadro

Che cos'è una mole?

6,022*10^23

Qual è la massa di una mole di una sostanza?

Problema svolto

La mole è unadel Sistema Internazionale. Essa è l'unità di misura della quantità di sostanza.A quanto equivale esattamente una mole?Si definisce mole la quantità di materia di una sostanza o un sistema aventi un numero di particelle uguale al numero di atomi presenti inÈ difficile contare delle particelle minuscole come le molecole, vero? Da un po' di tempo non più.C'è stato infatti un chimico e fisico italiano, di nome Amedeo Avogadro, che dopo diversi studi è riuscito a risalire al numero di molecole presenti in. Questo numero è chiamato. Essa equivale a (valore approssimato):In una mole d'acqua quindi ci saranno 6,022*10^23 molecole di acqua (H2O).Per trovare la massa, per esempio di una mole d'acqua, è necessario convertire la(ovvero la somma di tutte le masse atomiche degli elementi che compongono una molecola) in massa molare.Questa operazione è più che semplice. Il valore numerico resta invariato, mentre l'unità di misura cambia.L'unità di misura della massa molecolare è l'unità di massa atomica (u), mentre la massa molare si misura in g/mol (grammi su mole).Esempio:Troviamo a quanti grammi equivale una mole di acido solfidrico (H2S) con l'ausilio della tavola periodica.massa molare(H2S)=1,0+1,0+32,1=34,1 g/molIn 34,1 g di acido solfidrico ci sono 6,022*10^23 molecole.Calcola il numero di atomi di ferro presenti in un cubo di ferro avente massa 24 kg. La formula del ferro metallico è Fe.

n° atomi/molecole = n° moli * numero di Avogadro

n° moli = massa/massa molare

massa molare = 55,9 g/mol (Ausilio della Tavola Periodica)

Di conseguenza si avrà:

n° moli = 24/55,9 = 0,43 mol (Utilizziamo il corretto numero di cifre significative)

n° atomi/molecole = 0,43*6,022*10^23 = 2,59*10^23 atomi

In un cubo di ferro avente massa 24 Kg ci sono 2,59*10^23 atomi di Ferro.