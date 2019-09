San Francesco d’Assisi – Cantico delle Creature, spiegazione

Il “” fu scritto da San Francesco d’Assisi tra il 1224 e il 1226; è scritto in volgare umbro e rappresenta il primo testo poetico della letteratura italiana.Il cantico inizia con la lode a, Signore buono, Altissimo e Onnipotente, al quale appartengono tutte le lodi, la gloria e ogni tipo di benedizione, a Lui solo si addicano e nessun uomo è degno di nominarle.San Francesco lodainsieme con tutte le cose che ha creato, specialmente per, il quale è giorno e il Signore ci illumina per mezzo di lui; ed esso è bello e raggiante con grande splendore e grazie a Dio porta significato.Loda Dio pere per le stelle, lui le ha create in cielo luminose, preziose e belle.Loda Dio per fratello Vento e per il, sia nuvoloso sia sereno e per ogni fenomeno atmosferico, per cui da sostentamento alle sue creature.Dio viene lodato per, la quale è molto preziosa, utile, umile e incontaminata; viene lodato anche percon cui illumina la notte, ed esso è bello, gioioso e robusto.Francesco loda Dio per la nostrache ci nutre , ci da la vita e produce molti frutti insieme fiori colorati ed erba.Loda Dio per tutti quelli che perdonano in nome del suo amore e sopportano malattie e sofferenze, e dice che sono beati tutti quelli che sopporteranno questo perché saranno incoronati da Lui.Dio viene lodato per nostracorporale della quale nessun vivente può sfuggire, guai a coloro che moriranno nei peccati mortali, e beati quelli che la morte troverà nelle sue volontà perché la dannazione dell’anima non gli farà del male.Infine San Francesco d’Assisi dice di lodare, benedire, ringraziaree servirlo con grande umiltà.