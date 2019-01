Parole latine Cantico delle creature

Testo del Cantico delle Creature

Altissimu, onnipotente, bon Signore, tue so’ le laude, la gloria e ’honore et onne benedictione.Ad te solo, Altissimo, se konfàno et nullu homo ène dignu te mentovare.Laudato sie mi’ Signore, cum tucte le tue creature, spetialmente messor lo frate sole, lo qual è iorno, et allumini noi per lui. Et ellu è bellu e radiante cum grande splendore,de te, Altissimo, porta significatione.Laudato si’, mi’ Signore, per sora luna e le stelle, in celu l’ài formate clarite et pretiose et belle.Laudato si’, mi’ Signore, per frate vento et per aere et nubilo et sereno et onne tempo, per lo quale a le tue creature dài sustentamento.Laudato si’, mi’ Signore, per sor’aqua, la quale è multo utile et humile et pretiosa et casta.Laudato si’, mi’ Signore, per frate focu, per lo quale ennallumini la nocte, et ello è bello et iocundo et robustoso et forte.Laudato si’, mi’ Signore, per sora nostra matre terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi fructi con coloriti flori et herba.Laudato si’, mi’ Signore, per quelli ke perdonano per lo tuo amore, et sostengo infirmitate et tribulatione.Beati quelli che ’l sosterrano in pace, ca da te, Altissimo, sirano incoronati.Laudato si’ mi’ Signore per sora nostra morte corporale, da la quale nullu homo vivente pò scappare: guai a quelli che morrano ne le peccata mortali;beati quelli che trovarà ne le tue santissime voluntati, ka la morte secunda no ’l farrà male.Laudate et benedicete mi’ Signore’ et ringratiate et serviateli cum grande humilitateIl testo del Cantico delle creature è scritto in volgare umbro, però sono presenti nel testo delle parole tipicamente latine, come ad esempio: quali et, cum, honore, frate, nocte, ello, iocundo, ecc…Le parole latine sono molto importanti nel testo di San Francesco, poiché gli infondono una potenza spirituale notevole (ciò testimonia che ancora il volgare sia nelle sue fasi originali e che il latino viene ancora utilizzato)

Sono presenti anche altri latinismi, come ad esempio i seguenti:

- “et, honore”

- “cum”

- “per”

- "et…et…et"

- "peccata"

- "laude"

- "mentovare"

- "tucte"

- "spetialmente"

- "clarite er pretiose"

- "significatione"

- "aere"

- "infirmitate"

- "tue sanctissime voluntati"