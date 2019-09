Test professioni sanitarie 2019: lista università test CINECA

Test CINECA professioni sanitarie: cosa studiare e domande

18 domande di biologia;

12 domande di cultura generale;

12 domande di chimica;

10 domande di logica;

8 domande di fisica e matematica.

Test professioni sanitarie 2019 CINECA: gli atenei

Il test professioni sanitarie 2019 è sempre più vicino: sul calendario l'appuntamento è fissato per l'11 settembre. Come i candidati sanno già bene le domande saranno diverse da università a università poiché non vengono stabilite dal Miur ma ognuno può gestirle autonomamente. Vediamo come funziona il test CINECA e tutte le università che lo adottano. Abbiamo quindi anticipato che ogni ateneo gestisce il test professioni sanitarie in piena autonomia dovendo solo tener conto delle direttive generali date dal Miur. Ciò significa che, se le domande sono decise autonomamente, la struttura, le date, gli argomenti e cosa studiare sono uguali per tutto il territorio italiano; ad essere nelle mani dei singoli atenei, invece, sono appunto le domande, la gestione delle soluzioni, i risultati e le graduatorie. Il test CINECA in ognuno degli atenei viene realizzato sulla base di programmi ministeriali e ha la stessa struttura in tutte le facoltà, ovvero: Si tratta in tutto di 60 quesiti che ogni candidato deve risolvere in massimo 100 minuti. Anche il punteggio viene stabilito dal ministero come segue: 1,5 punti per ogni risposta esatta, -0,4 punti per ogni risposta sbagliata e 0 punti per ogni risposta non data. Gli argomenti che vanno ripassati meticolosamente sono quelli in cui vengono suddivise le domande, avendo cura di fare simulazioni e quiz quanto basta per arrivare preparati. Vediamo ora la lista di università che utilizza questa tipologia di test, secondo un'analisi sui rispettivi bandi: