Test professioni sanitarie 2019, come funziona: date, domande, punteggio

Il giorno delè praticamente dietro l'angolo. Quello che è fatto, è fatto? Forse. Meglio comunque ricapitolare tutte le informazioni più importanti per non arrivare impreparati alla prova di ammissione che segnerà il vostro destino. Skuola.net vi aiuta con un piccolo: dallaSicuramente già la saprete, ma per esserne certi e dormire sonni tranquilli vi ricordiamo noi la data in cui dovretealle ore 11:00. Pronti?Ilè preparato da ogni ateneo: a differenza quindi del test di medicina, non si tratta di una prova unica per contenuto in tutta Italia, ma predisposta a livello locale dalle diverse università. Unica è invece, come abbiamo visto, la data del test, così come la struttura del questionario composto da: si tratta di 12 domande di Cultura generale,10 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica, 8 di matematica e fisica. Anche il programma su cui si basano le domande è unico e prestabilito dal ministero.Guarda anche:Avete studiato per beneVi ricordiamo che i quesiti, scelti in autonomia da ogni ateneo, riguarderanno argomenti di queste aree: Cultura generale e Ragionamento logico, Biologia - La Chimica dei viventi, Chimica, Fisica, Matematica.Guarda tutti i gli argomenti da studiare nel dettaglio per ogni materia del test:Avrete 100 minuti per rispondere a. Ogni risposta esatta vi farà guadagnare 1.5 punti, ogni risposta non data 0 punti, e ognuna errata vi costerà una penalità di -0.4 punti. Iltotalizzabile è pari amentre laè pari aQuest'anno sono complessivamente 25.365 i posti messi a bando, di cui 15.069 per infermieristica, 2117 per Fisioterapia, 771 per Logopedia.Guarda tutti i posti disponibili per ateneo per tutti i corsi di laurea:Le regole cambiano da ateneo ad ateneo, ma in ogni caso è fondamentale ricordarvi di andare a(Carta di Identità o Passaporto in corso di validità: ci risulta che la Patente di guida non possa essere accettata come documento identificativo, quindi non rischiate), la ricevuta dell’avvenuto. Ricordatevi di portarvi un orologio analogico (e non uno smartwatch!)per avere un idea del tempo che passa durante la prova e lasciate, invece, a casa i libri: il ripasso last minute serve solo per far crescere l'ansia.Solitamente i corsi dove si indirizzano le preferenze della maggior parte degli. Ecco perché sono anche quelli dove è più difficile accedere. Importante è tenerne conto al momento di inserire le preferenze oltre la prima!Le graduatorie per stabilirepossono essere stilate in 2 modi differenti, per preferenza o per punteggio. Nel primo caso, la prima scelta tra i corsi di laurea preferiti prevale sul punteggio totale. In breve, ogni università compila differenti graduatorie per ogni singolo corso di laurea, sulla base dell'ordine di preferenze indicato dai candidati. Per infermieristica, ad esempio, verrà stilata una prima graduatoria tra coloro che hanno indicato come prima scelta per l'appunto infermieristica. I restanti posti saranno divisi in base al punteggio tra coloro che hanno scelto Infermieristica come seconda scelta, e così via. In questo modo si hanno più probabilità, in caso di punteggio alto, di entrare nel corso di laurea preferito. Al contrario però è più difficile entrare nei corsi di laurea di seconda e terza preferenza., il punteggio totale prevale sul criterio della prima scelta, l'ateneo compila una graduatoria generale sulla base del. Partendo dal punteggio più alto si assegnano i posti disponibili seguendo l'ordine di preferenza indicato al momento dell'iscrizione. Questo tipo di graduatoria tende a premiare il punteggio finale e dà pari probabilità di entrare per le preferenze indicate. Tutto chiaro?Serena Rosticci