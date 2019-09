Test professioni sanitarie 2019: domande, risposte, novità - LIVE

Test professioni sanitarie 2019: domande, soluzioni e novità in tempo reale

Ore 13:30

Ore 12:40

Ore 11:15

Ore 11:00

Ore 9:00

Test Professioni Sanitarie 2019: durata, domande e punteggio della prova

12 quesiti di Cultura generale;

10 quesiti di Ragionamento logico;

18 quesiti di Biologia;

12 quesiti di Chimica;

8 quesiti di Matematica e Fisica.

1,5 punti per ogni risposta corretta ;

per ogni ; -0,4 punti per ogni risposta sbagliata ;

per ogni ; 0 punti per ogni risposta non data.

Test Professioni Sanitarie 2019: i posti disponibili per ogni corso di laurea

Infermieristica: 15.069

Ostetricia: 831

Infermieristica pediatrica: 191



Podologia: 120

Fisioterapia: 2.117

Logopedia: 771

Ortottica e Assistenza Oftalmologica: 228

Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva: 323

Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica: 370

Terapia occupazionale: 247

Educazione professionale: 673



Tecniche audiometriche: 51

Tecniche di laboratorio biomedico: 780

Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia: 740

Tecniche di neurofisiopatologia: 128

Tecniche ortopediche: 165

Tecniche audioprotesiche: 315

Tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare: 194

Igiene Dentale: 651

Dietistica: 377



Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: 688

Assistenza sanitaria: 327



Test Professioni Sanitarie 2019: la graduatoria

Test Professioni Sanitarie 2019: i due tipi di graduatoria

Graduatoria per preferenza : in questo tipo di sistema, si dà priorità alla scelta espressa dal candidato nel momento dell’iscrizione al test. Prevale quindi la prima scelta sul punteggio ottenuto . In questo caso, saranno stilate diverse graduatorie in base ai corsi di laurea, ciascuna ordinata in modo decrescente secondo i punteggi ottenuti.

: in questo tipo di sistema, si dà priorità alla scelta espressa dal candidato nel momento dell’iscrizione al test. . In questo caso, saranno stilate diverse graduatorie in base ai corsi di laurea, ciascuna ordinata in modo decrescente secondo i punteggi ottenuti. Graduatoria per punteggio: è un tipo di sistema che valorizza il punteggio a discapito dell’ordine di preferenze espresse al momento dell’iscrizione. La graduatoria sarà così una soltanto regolata dal principio meritocratico in base al punteggio totalizzato, offrendo quindi le stesse possibilità di accesso per tutte le preferenze indicate.

Test Professioni Sanitarie 2019: cosa portare il giorno del test

• Documento di riconoscimento: munitevi di carta di identità o passaporto (la patente a volte non è accettata quindi meglio non rischiare) in corso di validità;

• Ricevuta del pagamento della quota di partecipazione al test di ingresso 2019 in Professioni Sanitarie;

• Modulo di iscrizione al test 2019 in Professioni Sanitarie.



• Un orologio analogico a lancette per tenere sotto controllo il tempo e dosarlo nel migliore dei modi senza corse dell’ultimo minuto per rispondere a tutto (non sono ammessi smartwatch, tablet, smartphone e qualsiasi tipo di cellulare);

• Una bottiglietta di acqua;

• Uno spuntino leggero e veloce per ricaricare le energie e riordinare le idee.



Test Professioni Sanitarie 2019: cosa fare dopo il test

si svolge in contemporanea in tutta Italia iladper accedere ai, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del Miur.Anche se la struttura della prova e i programmi ministeriali che la regolano sono elementi comuni per tutti gli atenei, tuttaviaNoi di Skuola.net accompagneremo tutti, seguendo tutte le news e le indiscrezioni in diretta per ciò che riguarda questa importante giornata.: I candidati che hanno concluso il test professioni sanitarie 2019 attendono i quesiti con le risposte esatte pubblicati dagli atenei. Ricordiamo che non tutti gli atenei pubblicano le soluzioni e i questionari con le risposte corrette. Skuola.net, comunque, li cercherà per voi e li pubblicherà, appena disponibili, su questa pagina:: si concludono. In tutte le sedi universitarie in cui il test è partito in orario, le aspiranti matricole stanno effettuando le procedure di consegna del compito.: Secondo quanto riportato dalla, sono, in lieve calo rispetto allo scorso anno,. Ci sono però differenze fra le Università delle varie Regioni. In alcune, gli iscritti sono in aumento, come in Piemonte +4,9%, Liguria +14,3%, Toscana +1,9%, Umbria +7,4%, Abruzzo +7%, Calabria +21%. Sono in parità o quasi Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli, Puglia e Sardegna. Mentre altre sono in calo come Marche -35%, Campania -28%, Lazio -4,3%, Abruzzo -3,1% e Sicilia –2,2%. Nelle Marche si registra un -35% che dipenderebbe dalla riduzione dei Corsi da 11 a 8 e quindi dei posti.Sono in totale, invece 24.033 i posti messi a bando (esclusi i posti delle università private).: Alle ore 11:00 nelle università partiranno i test di ingresso di professioni sanitarie. Bisogna calcolare, però, che le operazioni preliminari potrebbero durare più tempo e che si possa partire con ritardo. Dal via alla prova, tutti i candidati avranno 100 minuti per svolgere il test. Quest'anno il questionario presenterà ben 12 quiz di cultura generale, anziché i soli 2 degli scorsi anni. Si dimezzano invece i quiz di logica (si passa da 20 a 10).: Tutto è pronto per il test. In questo momento le università stanno svolgendo le attività di riconoscimento:per essere ammessi alla prova. L'inizio del test è fissato per le ore 11:00.Alleè previsto l’per tutti, ma già dalle ore 08:00, così come indicato nei diversi bandi, tutti i candidati sono tenuti obbligatoriamente a presentarsi per completare tutte le procedure di identificazione e permettere così l’avvio puntuale del test.La prova haed è composta daa risposta multipla con cinque opzioni di risposta, suddivisi fra le seguenti materie:Ilassociato alle domande risponde ai seguenti criteri:Ilrispondendo correttamente a tutte le domande è quindi pari a. Anche se, in quanto rispondono ai parametri di ciascuna università, tuttavia è possibile stilarne una stima generale: ilpersi aggira intorno ai, perintorno aie perintorno aiGuarda anche:a livello nazionale per l’anno 2019/20 sono ben(in aumento quindi rispetto allo scorso anno in cui se ne contavano 23.487) eIl numero dei posti assegnato a ciascuna delle 22 professioni sanitarie è stato distribuito nel seguente modo:Poiché il test è gestito autonomamente dai singoli atenei,. L’elenco dei risultati, dei punteggi e quindi della graduatoria finale sarà infatti affidato a ciascuna università secondo i tempi e le modalità stabilite nel bando di iscrizione al test.Per conoscere l’esito della prova, nei giorni successivi si consiglia quindi di prestare attenzione aldove si è svolto il test in cui sicuramente saranno caricati i risultati non appena disponibili.Ogni università sceglie in autonomia se pubblicare. Che differenza c’è fra i due tipi di graduatoria?Ad ogni modo, per scoprire quale delle due soluzioni di graduatoria vengono adottate da ogni ateneo basteràdi interesse in cui viene specificata questa informazione.Oggi migliaia di studenti in tutta Italia si mobiliteranno per affrontare il test di ingresso 2019 in Professioni Sanitarie. Per questo, si consiglia diper non rischiare di rimanere bloccati nel traffico o perdere coincidenze dei mezzi e fare quindi tardi. Rispettate l'orario di presentazione indicato sul bando del vostro ateneo, in genere compreso fra le 08:00 e le 08:30, e siateNon dimenticate però dicon voi, fondamentali per l’ammissione al test, senza i quali quindi non sarà possibile svolgerlo:Oltre a questi documenti importanti, è consigliato inoltre avere con sé durante la prova:Una volta terminato il test, è opportuno rileggere il bando di ateneo per visualizzare la data indicata in cui è prevista la, rese note nei giorni successivinon appena disponibili.