Test professioni sanitarie 2019, la calcolatrice è ammessa?

Test Professioni sanitarie 2019: cosa portare il giorno della prova

• Documento di identità: per permettere il riconoscimento dei candidati iscritti, è fondamentale che ognuno si presenti con la carta di identità o il passaporto. La patente è sconsigliata in quanto potre non essere accettata. In ogni caso, è opportuno controllare che il documento di riconoscimento sia in corso di validità e quindi non scaduto.

• Ricevuta dell’iscrizione al test di ingresso 2019 in Professioni Sanitarie;

• Ricevuta di pagamento della quota prevista per l’iscrizione al test 2019 in Professioni Sanitarie.



• Una penna nera per indicare le risposte sul foglio apposito;

• Una bottiglietta di acqua;

• Uno spuntino leggero e veloce per ricaricare le energie e magari schiarirsi le idee;

• Un orologio analogico a lancette per controllare lo scorrere del tempo senza dover fare le corse dell’ultimo minuto per finire tutto.



Test Professioni Sanitarie 2019: cosa è vietato portare il giorno della prova

• Dispositivi elettronici, dotati di connessione internet, come smartphone e tablet;

• Smartwatch;

• Calcolatrici;

• Libri di testo e manuali;

• Fogli scritti estranei a quelli del test.



L’per migliaia di aspiranti infermieri, logopedisiti, ostetriche in tutta Italia avrà inizioSebbene la prova cominci alle ore 11:00, come è specificato nei singoli bandi universitari, tutti i candidati sono comunque obbligati aper completarein tempo e agevolare così l'inizio della prova nei tempi stabiliti.Tra le varie materie oggetto di prova, ci sono anchea cui sono destinateche sono sicuramente le più temute vista la loro complessità e il numero di formule da memorizzare per risolvere i relativi problemi proposti. Per questo, molti candidati si chiedono se lasia uno strumento ammesso in sede di prova per facilitare i calcoli presenti nei quesiti.Guarda anche:Per poter essere ammessi allo svolgimento della prova è opportuno ricordarsi di portare alcuni documenti fondamentali, senza i quali non è possibile sostenerla:Oltre ai documenti appena citati, è consigliato portare anche alcuni oggetti che potrebbero rivelarsi importanti alleati per svolgere la prova:Accanto alle cose ammesse, ovviamente ci sono anche quelle assolutamente vietate che potrebbero anche compromettere l’esito della prova, fino a decretarne in casi estremi l’annullamento.Nei diversi bandi infatti è specificato che non è in alcun modo ammesso l’uso di:Anche ledunque, essendo considerate uno strumento facilitatore,durante lo svolgimento del test. I candidati potranno quindiforniti dall’ateneo e giungere quindi ‘manualmente’ alla soluzione dei quesiti di Matematica e Fisica.