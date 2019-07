Test Professioni sanitarie 2019 bandi delle università: tutte le sedi

Bando Test Professioni Sanitarie 2019: i posti disponibili per università

Bando Professioni Sanitarie 2019: come si svolge il test

Bando test Professioni Sanitarie 2019: come iscriversi

Bando Professioni Sanitarie 2019 Chieti-Pescara D'annunzio

Corsi: Assistenza sanitaria, Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmogica, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatorio e perfusione cardiovascolare, Tecniche laboratorio biomedico, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia occupazionale.

Scadenza iscrizione al test: 30 agosto 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: entro il 23 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 L'Aquila

Bando Professioni Sanitarie 2019 Catanzaro

Bando Professioni Sanitarie 2019 Napoli Vanvitelli

Bando Professioni Sanitarie 2019 Federico II Napoli

Bando Professioni Sanitarie 2019 Salerno

Corsi: Fisioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 23 agosto 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: non ancora disponibile

Bando Professioni Sanitarie 2019 Bologna

Bando Professioni Sanitarie 2019 Ferrara

Corsi: Dietistica, Educazione professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmogica, Ostetricia, Tecniche della riabilitazione psichiatrica, Tecniche laboratorio biomedico, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 20 agosto 2019

Costo iscrizione: 80 euro

Risultati e graduatorie: 20 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Modena e Reggio Emilia

Corsi: Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche della riabilitazione psichiatrica, Tecniche laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatorio e perfusione cardiovascolare, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia occupazionale.

Scadenza iscrizione al test: 22 agosto 2019

Costo iscrizione: 55 euro

Risultati e graduatorie: 20 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Parma

Corsi: Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Ortottica e assistenza oftalmogica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche laboratorio biomedico, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Scadenza iscrizione al test: 21 agosto 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: prima del 27 settembre (termine immatricolazioni)

Bando Professioni Sanitarie 2019 Trieste

Corsi: Fisioterapia, Infermieristica, Igiene dentale, Logopedia, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnica della riabilitazione psichiatrica.

Scadenza iscrizione al test: 26 agosto 2019

Costo iscrizione: 30 euro

Risultati e graduatorie: entro 15 giorni dalla prova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Udine

Corsi: Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche laboratorio biomedico, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 22 agosto 2019

Costo iscrizione: 45 euro

Risultati e graduatorie: entro 15 giorni dalla prova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Roma Sapienza

Corsi: Assistenza sanitaria, Dietistica, Igiene dentale, Fisioterapia, Infermieristica, Podologia, Logopedia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Ortottica e assistenza oftalmogica, Ostetricia, Tecniche audiometriche, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatorio e perfusione cardiovascolare, Tecniche laboratorio biomedico, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia occupazionale, Tecniche ortopediche.

Scadenza iscrizione al test: 7 agosto 2019

Costo iscrizione: 35 euro

Risultati e graduatorie: entro il 20 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Roma Tor Vergata

Bando Professioni Sanitarie 2019 Roma Campus Biomedico

Corsi: Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 23 agosto 2019 (sessione straordinaria)

Costo iscrizione: 70 euro

Risultati e graduatorie: 18 settembre 2019 (sessione straordinaria)

Bando Professioni Sanitarie 2019 Genova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Brescia

Bando Professioni Sanitarie 2019 Varese Insubria

Corsi: Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 20 agosto 2019

Costo iscrizione: 20 euro

Risultati e graduatorie: 18 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Milano

Corsi: Assistenza sanitaria, Dietistica, Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmogica, Ostetricia, Podologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia occupazionale.

Scadenza iscrizione al test: 28 agosto 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: 18 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Milano Bicocca

Bando Professioni Sanitarie 2019 Pavia

Corsi: Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Terapia occupazionale.

Scadenza iscrizione al test: 7 agosto 2019

Costo iscrizione: 60 euro

Risultati e graduatorie: entro 18 settembre (termine immatricolazioni)

Bando Professioni Sanitarie 2019 Ancona - Politecnica Marche

Corsi: Educazione Professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 26 luglio 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: 27 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Molise

Corsi: Infermieristica, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Scadenza iscrizione al test: 2 settembre 2019

Costo iscrizione: 55 euro

Risultati e graduatorie: entro 27 settembre 2019 (termine immatricolazioni)

Bando Professioni Sanitarie 2019 Vercelli Piemonte Orientale

Corsi: Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 19 agosto 2019

Costo iscrizione: 100 euro

Risultati e graduatorie: 18 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Torino

Corsi: Dietistica, Educazione professionale, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmogica, Ostetricia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche audiometriche, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità in età evolutiva.

Scadenza iscrizione al test: 7 agosto 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: 23 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Bari

Corsi: Assistenza sanitaria, Dietistica, Igiene dentale, Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche audiometriche, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di neurofisiopatologia, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Scadenza iscrizione al test: 9 agosto 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: 3 ottobre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Foggia

Bando Professioni Sanitarie 2019 Cagliari

Corsi: Assistenza sanitaria, Igiene dentale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Scadenza iscrizione al test: 27 agosto 2019

Costo iscrizione: 23,05 euro

Risultati e graduatorie: 1 ottobre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Sassari

Bando Professioni Sanitarie 2019 Catania

Corsi: Infermieristica, Ostetricia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Fisioterapia, Logopedia, Ortottica ed assistenza oftalmologica, Terapia occupazionale, Dietistica, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche audioprotesiche, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.

Scadenza iscrizione al test: 5 agosto 2019

Costo iscrizione: 30 euro

Risultati e graduatorie: entro il 17 settembre 2019

Bando Professioni Sanitarie 2019 Messina

Corsi: Fisioterapia, Infermieristica, Tecniche di Neurofisiopatologia, Infermieristica Pediatrica, Logopedia, Ostetricia, Tecniche Audioprotesiche, Terapia della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Tecniche della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Tecnica della riabilitazione psichiatrica.

Scadenza iscrizione al test: 23 agosto 2019

Costo iscrizione: 50 euro

Risultati e graduatorie: entro 15 giorni dalla prova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Palermo

Corsi: Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica, Logopedia, Ortottica e Assistenza Oftalmologica, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica, per immagine e radioterapia, Igiene Dentale, Dietistica, Tecniche della Prevenzione nell'ambiente di lavoro, Assistenza Sanitaria, Tecniche Audio-Protesiche, Nursing.

Scadenza iscrizione al test: 26 agosto 2019

Costo iscrizione: 55 euro

Risultati e graduatorie: entro 15 giorni dalla prova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Firenze

Bando Professioni Sanitarie 2019 Pisa

Corsi: Dietistica, Fisioterapia, Igiene dentale, Infermieristica, Logopedia, Ostetricia, Podologia, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,

Scadenza iscrizione al test: 6 agosto 2019

Costo iscrizione: 60 euro

Risultati e graduatorie: entro 24 settembre 2019 (termine immatricolazioni)

Bando Professioni Sanitarie 2019 Siena

Corsi: Dietistica, Fisioterapia, Igiene Dentale, Infermieristica, Logopedia, Ortottica Ed Assistenza Oftalmologica, Ostetricia, Tecniche Della Prevenzione Nell’ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro, Tecniche Di Fisiopatologia Cardiocircolatoria E Perfusione Cardiovascolare, Tecniche Di Laboratorio Biomedico, Tecniche Di Radiologia Medica, Per Immagini E Radioterapia.

Scadenza iscrizione al test: 9 agosto 2019

Costo iscrizione: 60 euro

Risultati e graduatorie: entro 15 giorni dalla prova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Perugia

Corsi: Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Logopedia, Tecniche Di Radiologia Medica Per Immagini E Radioterapia, Tecniche Di Laboratorio Biomedico, Tecniche Della Prevenzione Nell’ambiente E Nei Luoghi Di Lavoro.

Scadenza iscrizione al test: 20 agosto 2019

Costo iscrizione: 60 euro

Risultati e graduatorie: entro 15 giorni dalla prova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Padova

Bando Professioni Sanitarie 2019 Verona

Gli studenti intenzionati a iscriversi ad un corso di laurea triennale dellelo sanno bene:sono attesi nell’ateneo scelto per sostenere ilIl test che verrà sottoposto alle future matricole, bensì da ogni singola università, anche se ogni ateneo deve seguire le linee guida stabilite dal ministero per i test di ingresso ad accesso programmato nazionale, anche se la graduatoria, in questo caso, è locale.L’unica cosa che hanno in comune le varie università per l’indirizzo di Professioni sanitarie è la data e la struttura del test:Infatti; quindi il consiglio per chi deve affrontare il test è quello di tenere costantemente d’occhio il sito del proprio ateneo di riferimento, per monitorare eventuali novità sul test e sulle sue modalità. Noi di Skuola.net, in questa pagina, riportiamo tutti i bandi pubblicati dalle università per sapere tutto suGuarda anche:Ilper l'anno 2019 è stato stabilito dal Miur con un apposito Decreto Ministeriale. Per il 2019 si passa da 14.758 posti per l'anno scorso ai 25.365 posti messi a disposizione quest'anno, più di 10mila in più. Per Infermieristica, sono messi a concorso ben 15.069 posti complessivi, 2117 posti disponibili per fisioterapia in tutta Italia e 771 posti disponibili per logopedia 2019.Per ogni università, c'è un numero definito di posti definito anche nel bando.Di seguito il documento con iOgni ateneo ha la facoltà di decidere quali saranno le domande del test, seppure rispettando le modalità descritte dal decreto del Miur. Ilavrà peso quindi per quanto riguarda leper i corsi ad accesso programmato, il programma e gli argomenti su cui verte la prova, la data e la struttura del test.Anche per quanto riguarda le, non saranno collettive ma autonomamenteLe modalità di iscrizione aldipende dalle singole università, le quali hanno il potere di. Tenete sempreDi seguito vi diamo tutti i bandi degli atenei in cui sono attivi i corsi di laurea per le professioni sanitarie.Non ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamentoNon ancora disponibile, articolo in aggiornamento