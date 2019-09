Test Professioni Sanitarie 2019, come viene assegnato il punteggio

Test Professioni Sanitarie: il punteggio

18 domande di biologia;

12 domande di cultura generale;

12 domande di chimica;

10 domande di logica;

8 domande di fisica e matematica.

Proprio tra pochi minuti sono tantissimi gli studenti che da Nord a Sud stanno affrontando il. Una volta terminato, la prima cosa da fare è cercare le soluzioni alle domande e fare un primodi certo approssimativo, sulNon sai come calcolare le tue risposte giuste? Tranquillo, ci pensiamo noi di Skuola.net a spiegarti tutto!Guarda anche:Come ogni anno lanon è nazionale, in quanto non è il Miur a gestirla, bensìStesso discorso vale per la formazione della graduatoria, ogni università ne avrà una diversa che stilerà secondo propri criteri. Una delleè ilalle risposte:se esattase erratase lasciata in bianco.Le domande sono 60, per questo il punteggio massimo ottenibile sono 90 punti. Così sono strutturate le domande:Manlio Grossi