Test Professioni Sanitarie 2018, come viene assegnato il punteggio

Proprio in questi minuti sono tantissimi gli studenti che da Nord a Sud stanno affrontando il Test d’ingresso di Professioni Sanitarie. Una volta terminato, la prima cosa da fare è cercare le soluzioni alle domande e fare un primo calcolo, di certo approssimativo, sul punteggio ottenuto. Non sai come calcolare le tue risposte giuste? Tranquillo, ci pensiamo noi di Skuola.net a spiegarti tutto!





Test Professioni Sanitarie: il punteggio

Come ogni anno lanon è nazionale, in quanto non è il Miur a gestirla, bensìStesso discorso vale per la formazione della graduatoria, ogni università ne avrà una diversa che stilerà secondo propri criteri. Una delleè ilalle risposte:se esattase erratase lasciata in biancoQuesto sistema di punteggio è il medesimo per tutte le università! E’ quindiIn questo modo eviterai di sbagliare e di perdere punti!