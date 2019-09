Test professioni sanitarie 2019: sedi, aule e orari di convocazione

Test professioni sanitarie 2019: orari, sedi, aule di convocazione

Pronti, partenza, via! Ilè ormai alle porte. La data fissata è l’11 settembre 2019, quindi mancano sempre meno giorni. Come prepararsi? A questo punto è bene allenarsi con lee farne il più possibile avendo cura di riposarsi il giorno prima per raccogliere le energie necessarie. Una volta che vi troverete di fronte il compito vi basterà rimanere concentrati e rispondere bene alle domande a cui avrete già risposto moltissime volte allenandovi in previsione del test.Per arrivare il giorno della prova il più tranquilli possibile èGuarda anche:Come sicuramente già sapete,è gestito in autonomia da ogni ateneo d’Italia. Per sapere orari, sedi e aule è quindi necessario fare riferimento al bando emanato dai singoli atenei. Qui di seguito trovate i singoli atenei che prevedonocon tutte le informazioni caso per caso. Ciò che accomuna tutti gli atenei è l’orario di convocazione, ovvero le 11. Per tutti quanti vale la regola di presentarsi per tempo così da favorire le pratiche di identificazione prima dello svolgimento della prova.Un’altra regola che vale per tutti, a prescindere dall’ateneo nel quale viene svolto, riguarda cosa si può e cosa non si può portare durante la prova:. Vanno inoltre portati anche una penna e uno spuntino con dell’acqua, così da evitare di soffrire i morsi della fame o di avere sete nel corso del test.