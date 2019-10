Graduatoria medicina inglese 2019 IMAT: quando esce e come funziona

Quando esce la graduatoria medicina inglese IMAT 2019

Graduatoria medicina inglese IMAT 2019: i risultati Miur

Punteggio minimo graduatoria medicina Inglese IMAT 2019

Come consultare la graduatoria medicina inglese IMAT 2019

Anche l’attesa per gli aspiranti medici che ilhanno svolto il test per accedere al corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese finalmente sta per terminare.Dopo la pubblicazione deisu Universitaly , consultabili attraverso il proprio codice etichetta, e la successivasempre su Universitaly , si avvicina l’ultimo importante appuntamento per i candidati risultati idonei fra i 10.450 iscritti complessivi: l’uscita della fatidicaGuarda anche:La pubblicazione online delladegli idonei al test IMAT 2019, è prevista per. Per visualizzarla basterà infatti collegarsi al portale Universitaly ed effettuare l’accesso inserendo le proprie credenziali (email e password).Il compito di redigerla è affidato alche provvede a ordinare i risultati in base al punteggio totalizzato da ciascun candidato, opportunamente calcolato dalI candidati che hannosono stati 7.911, con 5.789 idonei (cioè coloro che hanno totalizzato i 20 punti per entrare in graduatoria) pari al 73,17% del totale.Il punteggio medio nazionale tra gli idonei è di 34,42, mentre, a livello di ateneo, il punteggio medio più alto si registra a Padova, ed è di 36,5. Sempre a Padova, si ha anche la percentuale di idonei più alta (81,35%). Il punteggio più alto è stato conseguito a Bologna (77,1).Analizzando, saprete se avrete ottenuto i 20 punti, il punteggio minimo per entrare in elenco. Al di sotto di questa soglia, infatti, non parteciperete alla ripartizione dei posti. Per il resto, entrare non è semplice: si calcola che solo un candidato su 7 riuscirà a entrare. La situazione varia di molto a seconda dell'università e della richiesta, per cui il punteggio minimo per entrare può variare di qualche punto se si tratta di una sede molto competitiva o meno.Poiché il test IMAT 2019 si configura come un, non tutti gli idonei presenti in graduatoria potranno occupare uno dei posti disponibili ripartiti fra le diverse Università.In base al punteggio ottenuto infatti i candidati saranno ripartiti fra(coloro che hanno totalizzato un punteggio talmente alto da essere destinatari immediati di un posto nell’università di prima scelta) e(idonei che sono destinatari di un posto in un’università non di prima scelta).Mentre i primi hanno l’obbligo di immatricolazione entro 4 giorni, i secondi invece possono scegliere di immatricolarsi entro 4 giorni oppure aspettare i, con l’obbligo in questo caso di manifestare, entro 5 giorni, la propria volontà a mantenere il proprio posto in graduatoria.Se i termini di scadenza delle iscrizioni non verranno rispettati, i candidati perderanno ogni diritto all’immatricolazione al corso di laurea in Medicina in lingua inglese per l’anno accademico 2019/2020.