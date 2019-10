Graduatoria test Medicina 2019, quando esce e dove trovarla

Test Medicina 2019: quando esce la graduatoria?

Graduatoria Medicina 2019, dove trovarla

Accedere all'area riservata di Universitaly con email e password (usate per iscrivervi al test)

Controllare la tua posizione in graduatoria

Graduatoria test Medicina 2019, come consultarla e cosa fare

Gli assegnati sono coloro a cui è andata meglio: sono rientrati nella sede di prima scelta e hanno 4 giorni di tempo per immatricolarsi (se non lo fanno, perdono il posto).

sono coloro a cui è andata meglio: sono rientrati nella sede di prima scelta e hanno 4 giorni di tempo per immatricolarsi (se non lo fanno, perdono il posto). I prenotati, hanno passato il test, ma in un'altra sede tra le loro preferenze. Quindi, potranno immatricolarsi nella sede in cui sono prenotati entro 4 giorni di tempo, o sperare in nuovi scorrimenti per rientrare in una sede più in alto tra la lista delle preferenze. Per avere questa opportunità e non perdere il posto, però, dovranno tuttavia entro 5 giorni manifestare la conferma di interesse sul sito del Miur. Altrimenti, anche loro verranno esclusi.

Chi è in attesa , è a poca distanza dall'ultima posizione utile per rientrare nell'ultima sede scelta in ordine di preferenza. Quindi, può sperare di rientrare in breve tempo nei successivi scorrimenti.

, è a poca distanza dall'ultima posizione utile per rientrare nell'ultima sede scelta in ordine di preferenza. Quindi, può sperare di rientrare in breve tempo nei successivi scorrimenti. Chi risulta tra i fine posti, è in una posizione molto distante dall'ultima posizione utile per rientrare nell'ultima sede in ordine di preferenza. Quindi, probabilmente non rientrerà in breve tempo nei successivi scorrimenti (ma per chi è determinato, c'è comunque speranza fino alla chiusura definitiva delle graduatorie).



Poco meno di un mese fa si è tenuto il temutissimo esame d’ingresso alla facoltà di Medicina per il 2019.. Se sei un’aspirante matricola di medicina,Se infatti ilsono stati pubblicati i risultati del test in forma anonima, ei candidati possono consultare - nella sezione riservata su Universitaly - il proprio questionario e scoprire nel dettaglio il proprio punteggio, ora sarà la volta dellaGuarda anche:Oggifinalmente tutti gli aspiranti medici potranno visionareLa graduatoria, unica e nazionale, gestita interamente dal Miur, verrà pubblicata nell'area riservata agli studenti del sito Universitaly.it.Finalmente, tutti quelli che hanno superato il test (assicurandosi un) potranno sapere se risulteranno '' o '' a una sede universitaria.E proprio a partire dal 1 ottobre, i più fortunati, quelli assegnati alla sede da loro scelta,Mentre, per chi è in coda, dal 9 ottobre 2019 inizieranno gli scorrimenti, che andranno avanti, ogni sette giorni,Per trovare subito la lista della, ricordatevi che questa viene pubblicata nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly. Per consultarla, quindi dovrete eseguire i seguenti passaggi:Una volta presa visione della, è possibile ritrovare vicino al nome 4 possibilità: "Assegnato", "Prenotato","In attesa" o "Fine posti". Cosa vuol dire e cosa bisogna fare?Glisono coloro che hanno "passato" il test al primo colpo.I candidatisono coloro che non sono rientrati nei posti disponibili alla prima pubblicazione della graduatoria, e dovranno aspettare ulteriori scorrimenti: