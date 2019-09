Test IMAT medicina in inglese 2019: posti disponibili per ogni ateneo

Posti disponibili test Medicina inglese IMAT 2019

Test IMAT 2019: posti per ogni ateneo

• Test Medicina 2019 BARI (Lingua inglese): 42 posti

• Test Medicina 2019 BOLOGNA (Lingua inglese): 75 posti

• Test Medicina 2019 CAMPANIA - "L. VANVITELLI" (Lingua inglese): 40 posti

• Test Medicina 2019 Cattolica del Sacro Cuore (Lingua inglese): 20 posti

• Test Medicina 2019 HUMANITAS University (Lingua inglese): 150 posti

• Test Medicina 2019 MESSINA (Lingua inglese): 30 posti

• Test Medicina 2019 MILANO (Lingua inglese): 34 posti

• Test Medicina 2019 MILANO-BICOCCA (Lingua inglese): 22 posti

• Test Medicina 2019 Napoli Federico II (Lingua inglese): 15 posti

• Test Medicina 2019 PADOVA (Lingua inglese): 54 posti

• Test Medicina 2019 PAVIA (Lingua inglese): 70 posti

• Test Medicina 2019 ROMA "La Sapienza" Policlinico (Lingua inglese): 38 posti

• Test Medicina 2019 ROMA "Tor Vergata" (Lingua inglese): 25 posti

• Test Medicina 2019 S. Raffaele MILANO (Lingua inglese): 36 posti

• Test Medicina 2019 TORINO (Lingua inglese): 70 posti

• Test Medicina 2019 Univ. "Campus Bio-Medico" di ROMA (Lingua inglese): 40 posti



Su questa pagina troverai, stabiliti dal Miur per l'anno accademico 2019/2020. I posti medicina in inglese 2019 sono, in totale, 761. Ogni anno migliaia e migliaia di aspiranti medici si iscrivono per sostenere il test Medicina.Guarda anche:Ilsopra citato comprende anche i corsi proposti negli atenei privati come il San Raffaele e la Cattolica, oppure il Campus Biomedico di Roma. Le modalità, i contenuti del test ingresso esono definiti con Decreto del Miur.Posti disponibili test medicina in inglese IMAT 2019 e iscrittiCome detto, sono appena 761 i posti disponibili complessivi compresi gli atenei privati, che svolgono le selezioni in autonomia in altri periodi dell'anno. Per le università pubbliche ci sono ben 10.450 iscritti, con una probabilità di circa 1 posto ogni 14 studenti.ormai prossimo alla partenza sono così distribuiti per ogni ateneo italiano in cui è prevista