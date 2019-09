Test medicina in Inglese 2019 IMAT: come calcolare il risultato

I quesiti IMAT e il calcolo del punteggio

+1.5 punti per ogni risposta corretta

-0,4 per ogni errata

0 punti per ogni risposta non data.

Punteggio minimo medicina in inglese IMAT 2019 e graduatoria

Test IMAT 2019: le date da ricordare

Anche quest’anno continua la lotta disperata degli aspiranti dottori. Oggi si svolge il test IMAT,, per i corsi di medicina erogati in lingua inglese.Il test per le università statali è progettato dall’ente britannico Cambridge Assessment ed è strutturato come un quiz a risposta multipla (5 opzioni, una sola corretta). Il punteggio massimo è di 90 punti, ma come si calcolano? Quest’anno i criteri di valutazione riportano l’assegnazione di:L’esame è analogo al test per medicina tradizionale, ma si svolge interamente in inglese. E' composto da 60 quesiti totali così suddivisi: 12 domande di cultura generale, 10 domande di ragionamento logico, 18 domande di biologia, 12 domande di chimica e 8 domande di matematica e fisica.Il. Questi purtroppo però, non bastano per essere ammessi ai corsi. A seconda del punteggio ottenuto, risulterete "Assegnati" alla vostra sede preferita, o “Prenotati” , il che vuol dire che non risulterete assegnati alla università che risulta come vostra prima scelta. In questo caso si hanno a disposizione due opzioni: immatricolarti nell’università disponibile o aspettare lo scorrimento della graduatoria per sperare in una preferenza più vicina alla prima.Per quest’anno la data scelta per l’esame è il 12 settembre, sia per le sedi italiane sia all’estero. La, riguarda le università pubbliche, ma non tutte hanno questo corso! Parliamo infatti di un numero molto ridotto. Le 12 università che offrono questo indirizzo sono quelle di:Per le università private la data viene stabilita dai singoli atenei, in genere in primavera.Le soluzioni dei quesiti,, solitamente vengono pubblicate qualche ora dopo la fine del test, mentre il punteggio individuale viene invece reso pubblico, quando usciranno i risultati anonimi, riconoscibili tramite il codice etichetta (il 4 ottobre sarà possibile consultare anche il testo del proprio esame).