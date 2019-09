Test Medicina 2019: la dieta che aiuta a superarlo

Test medicina 2019: dieta su misura per ogni candidato

Test medicina 2019, la dieta per il candidato instancabile



• Assumere tè verde, ricco di antiossidanti, fino a 4 volte al giorno;

• Evitare alimenti come pane e pasta, confezionati e zuccheri raffinati. Il lento metabolismo e gli effetti negativi del cortisolo correlato agli alti livelli di stress tendono a far ingrassare il soggetto;

• Assumere alimenti ricchi di fibre come carboidrati complessi, proteine magre e grassi buoni che riattivano il metabolismo e bilanciano i livelli ormonali, ristabilendo equilibrio tra corpo e mente. Tra questi, sono consigliati avena, cannella, carne rossa, limoni, mandorle, mele, peperoncino, pomodori, pollo o tacchino, quinoa, riso integrale, uova e zucchine.



Test medicina 2019, la dieta per il candidato equilibrato



• Assumere energizzanti naturali, come caffè, tè e cioccolato, importanti per alleviare e ricaricare in modo sano il sistema nervoso;

• Assumere frutta secca e semi oleosi come anacardi, noci e mandorle, dalle proprietà nutrienti e allo stesso tempo anti-stanchezza.

• Assumere tutti i cibi vegetali rossi che danno energia al corpo ed alla mente e attivano la circolazione e il flusso di ossigeno come pomodori, fragole e rape rosse.



Test medicina 2019, la dieta per il candidato ansioso



• Evitare caffè e tè che fungono da eccitanti per il sistema nervoso, e sostituirli magari con il tè matcha;

• Evitare cibi che alzano i livelli di cortisolo e aumentano quelli di adrenalina come banane, caffè, cacao, succhi di frutta e zuccheri raffinati;

• Ridurre cibi ricchi di fibre per non aumentare il rischio di colite, frequente in questi soggetti;

• Assumere proteine magre, cereali o legumi e verdure che contribuiscono al senso di sazietà ed evitano il rischio di aumentare di peso. Tra questi si consigliano albicocche, avena, cannella, finocchio, miglio, pere, pollo o tacchino, quinoa, riso, uova.



Test medicina 2019, la dieta per il candidato caotico



• Non dimenticare di bere molta acqua ogni giorno, fondamentale per il benessere di tutto il corpo;

• Preferire snack salutari per colmare la fame tra un pasto e l’altro come spuntini a base di yogurt e frutta secca che combattono sonnolenza e pigrizia, al posto di alimenti carichi di zuccheri come bibite gassate e dolci;

• Assumere verdure fresche e frutta. L’anguria, essendo composta al 95% di acqua, è sicuramente uno dei frutti migliori per depurare il sistema immunitario e idratare il corpo se non si beve a sufficienza. Inoltre contiene il licopene, un antiossidante naturale dalle proprietà antiinfiammatorie.



Il fatidico giorno del, il, si avvicina e l’ansia fra gli aspiranti medici cresce sempre di più.Anche se giunti allo sprint finale, il carico di stanchezza generale è notevole se si considera la fatica degli esami di maturità di giugno e luglio e lo sforzo di studiare in vista del test a numero chiuso ad agosto. Per alleviare quindi gli studenti che si apprestano ad affrontare la prova di ammissione, sul sito, la piattaforma online di riferimento per tutti i medici e gli aspiranti del camice bianco,, medico endocrinologo nutrizionista nonché responsabile scientifico dei corsi FAD ECM di Consulcesi Club “Antistress – Teoria e Pratica” e “Alimentazione funzionale per contrastare l’infiammazione cronica silente”, ha deciso di scendere in campo per aiutare tutti gli iscritti al test di ingresso. Come? Semplice, il presupposto di base è quello diLa dottoressa Missori ha stilato infatti una classificazione di, ovvero determinati tipi di ‘profilo’, in cui tutti possono riconoscersi, ad ognuno dei quali è associatoIl principio cardine su cui si fonda il lavoro della dottoressa è quello secondo cui “Non esiste una ricetta per tutti ed è consigliato adeguare l’alimentazione al proprio stile di vita, soprattutto se abbiamo appena affrontato un periodo di stress e studio intenso. A seconda del nostro biotipo rispondiamo allo stress in maniera differente: insieme a Consulcesi ne abbiamo raccolti 4 per venire in soccorso allo ‘studente in crisi’ con i consigli per recuperare prontamente le energie”.Guarda anche:Questo, detto ‘’, corrisponde allo studente che non si lascia intimorire dallo studio e dall’ansia ma continua imperterrito a studiare, ricaricandosi però per lo più dicome quelli contenuti negli snack e nei cibi ‘spazzatura’ come quelli dei fast food. Poiché questo biotipo è spessosia per i grassi e gli zuccheri contenuti negli alimenti sia per il, è ora di fare il pieno di energia abbandonando il cibo poco salutare per fare spazio a qualcosa di più leggero ma altrettanto nutriente:Anche coloro che hanno affrontato lo studio senza lasciarsi sopraffare dallo stress, mantenendo un, hanno comunque bisogno di una. È questo il biotipo ‘’ che necessita di:Per chi è in preda all’ed ha passato la sessione di studio a, è arrivato il momento di distendersi e ricaricarsi recuperando un po’ di serenità.Per il biotipo ‘’ che si arrovella quindi continuamente il cervello, si consiglia di:Chi ha approcciato allo studio in modo svogliato e più superficiale e si è nutrito con, ha sicuramente bisogno di unaper riequilibrare il sistema linfatico: